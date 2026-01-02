हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणालाडो लक्ष्मी योजना: हरियाणा सरकार ने किया बदलाव, पहले की तरह एक किश्त में नहीं मिलेंगे ₹2100

लाडो लक्ष्मी योजना: हरियाणा सरकार ने किया बदलाव, पहले की तरह एक किश्त में नहीं मिलेंगे ₹2100

Lado Lakshmi Yojana: सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया है. सरकार पहले 2100 एक बार में देती थी. लेकिन अब दो किश्तों में पैसे दिए जाएंगे.

By : सचिन कुमार | Edited By: जतिन राय | Updated at : 02 Jan 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव किया है जिसे लेकर हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कैबिनेट ने तय किया है कि अब लाभ लेने वाली महिलाओं को दो किश्तों में पैसा मिलेगा. हर महीने मिलने वाले 2100 रुपये में से 1100 रुपया सीधा महिलाओं के बचत खाते में जाएगा जबकि 1000 रुपया राज्य सरकार द्वारा ऑपरेटेड रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट में जायेगा. महिलाओं को पहले महीने में पूरा 2100 रुपया मिलेगा जबकि दूसरे महीने से 1000 रुपया सरकार द्वारा चलाए जाने वाले RD या FD  अकाउंट में जायेगा.  

सरकार के बैंक अकाउंट में कितने समय तक पैसा रहेगा ये सरकार तय करेगी मगर ये पांच साल से ज्यादा नहीं होगा. मैच्योरिटी पर ये पैसा लाभार्थी महिला को ब्याज सहित मिल जाएगा या फिर लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को ये पैसा ब्याज सहित मिलेगा. 

वित्तीय बोझ कम करने की कोशिश

ये माना जा रहा है कि सरकार ने अपना वित्तीय बोझ कम करने के लिए ये कदम उठाया है क्योंकि बदलाव के बाद बकाया पैसे की अदायगी का अधिकांश बोझ अगली सरकार पर पड़ेगा. अभी फिलहाल सरकार हर महीने लगभग 163 करोड़ रुपये महिलाओं को इस योजना के तहत दे रही है. अभी 7.80 लाख महिलाएं इस योजना के तहत लाभ ले रही हैं. 23 साल उम्र से ऊपर की महिलाओं, जिनके परिवार की मासिक आय एक लाख रुपए से कम उन्हें इस योजना के तहत पैसा मिल रहा है.  

इसके अलावा जिन महिलाओं के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाते हैं और उनकी पारिवारिक मासिक आय 1.80 लाख रूपये से कम है या फिर वो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला है और पारिवारिक आय 1.80 लाख से कम है उन्हें भी इस योजना के तहत पैसा मिलेगा. हालांकि कुपोषण से बाहर निकलने वाले ग्रुप में तीन से ज्यादा बच्चों वाली महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

चुनावी वादे से कम लाभार्थी

हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था तो सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने देने का वायदा किया था और आय को शर्त नहीं थी. उस वक्तव्य माना जा रहा था कि राज्य की लगभग 80 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत फायदा मिलेगा मगर योजना के लाभ के लिए लगाई गई शर्तों से महिलाओं की संख्या काफी कम हो गई है. 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक अभी तक लगभग 10 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत रजिस्टर करवाया है जिसमे से 7.80 लाख को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं. 

और पढ़ें
Published at : 02 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Nayab Saini HARYANA NEWS Lado Lakshmi Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
दिल्ली NCR
Exclusive: जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'BJP को ये देखना चाहिए कि...'
जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'न्यायपालिका पर किसी ने टिप्पणी नहीं की'
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Electronics Manufacturing में बड़ी छलांग | Dixon, Samsung, Foxconn को मंजूरी | Paisa Live
Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
दिल्ली NCR
Exclusive: जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'BJP को ये देखना चाहिए कि...'
जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'न्यायपालिका पर किसी ने टिप्पणी नहीं की'
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
इंडिया
'इंदौर में जहर बंटा', गंदे पानी से हुई मौतों पर भड़के राहुल गांधी, कहा- हमेशा की तरह PM मोदी खामोश
'इंदौर में जहर बंटा', गंदे पानी से हुई मौतों पर भड़के राहुल गांधी, कहा- हमेशा की तरह PM मोदी खामोश
ट्रेंडिंग
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह
हेल्थ
Morning Sore Throat: पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
पॉल्यूशन की वजह से सुबह-सुबह गले में रहती है खराश? ये 7 होम रेमेडीज दिलाएंगी राहत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget