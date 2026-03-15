Sonipat News: मामूली कहासुनी में पहले लाठी-डंडे चले फिर चलीं गोलियां, पैसों को लेकर हुआ विवाद

हरियाणा के सोनीपत जिले में पैसों का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. मुरथल थाना क्षेत्र के रेवली गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में पहले लाठी-डंडे चले और फिर गोलियां चलने लगीं.

इस खूनी तांडव में चार लोग घायल हो गए जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर होने पर उन्हें रोहतक PGI रेफर किया गया है. घटना की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है जिसमें हथियारों से लैस युवक मौके पर पहुंचकर अचानक हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पैसों के लेनदेन का पुराना विवाद

मिली जानकारी के अनुसार रेवली गांव में दो पक्षों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद काफी समय से चला आ रहा था. इसी विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. पहले लाठी-डंडों से मारपीट हुई और उसके बाद गोलियां चलाई गईं जिससे हालात और भी भयावह हो गए.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना की CCTV फुटेज सामने आई है जो पूरी वारदात की गवाह है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ युवक हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचते हैं और अचानक हमला बोल देते हैं. पहले मारपीट होती है और फिर गोलियां चलाई जाती हैं. पुलिस अब इसी CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी है.

डॉक्टर विजय ने बताया कि चार लोग घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर थी. गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रोहतक PGI रेफर किया गया है जबकि दो अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. पीड़ित नीरज ने भी घटना की जानकारी दी.

पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हालांकि इस घटना ने एक बार फिर इलाके में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसों के विवाद में इस स्तर तक हिंसा होना और हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल होना बेहद चिंताजनक है.