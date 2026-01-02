अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी सी मच गई है. आनन-फानन में देर रात अधिकारी कर्मचारी, जीआरपी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची.

इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड के साथ मिलकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन का कोना-कोना छाना. लेकिन वहां ना तो कोई संदिग्ध वस्तु मिली और ना ही कोई बम मिला. इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली.

धमकी के बाद स्टेशन की जांच में जुटा प्रशासन

जानकारी के अनुसार, अंबाला जीआरपी ने जहां से कॉल आई और जहां पर कॉल आई वह सभी तथ्य जुटाना शुरू किए. पुलिस ने सुबह तक आरोपी को पकड़ लिया. इस मामले में जानकारी देते हुए जीआरपी एसएचओ हरीश कुमार ने बताया कि रेल मदद ऐप पर बिहार के रहने वाले मनोरंजन राय जो राजमिस्त्री का काम करते हैं और बिहार का रहने वाला है.

स्टेशन को बम से उड़ाने वाला आरोपी जलंधर से गिरफ्तार

जीआरपी एसएचओ के अनुसार, मनोरंजन राय ने देर रात कॉल की थी और अंबाला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ने की बात कही. इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची और चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला. इस मामले में बिहार के रहने वाले मनोरंजन राय जो जलंधर में किराए के मकान में रहता हैं. उसको गिरफ्तार कर लिया गया है.

आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस

पूछताछ में उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी ट्रेन में सफर कर रही थी इस दौरान टीटी से कहासुनी हुई और उसने उनकी पत्नी को थप्पड़ मार दिया था. इससे आहत होकर उन्होंने शराब के नशे में कॉल की थी. फिलहाल, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

