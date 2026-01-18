कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 5 वाहनों की भिड़ंत के बाद 2 लोग जिंदा जले

कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर रविवार (18 जनवरी) सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब एक के बाद एक पांच वाहन आपस में टकरा गए. मोहम्मदपुर अहीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सबरस और गुढ़ी गांव के पास हुए इस हादसे में दो लोगों की केबिन में फंसकर जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो ट्रेलरों में अचानक आग लग गई, जिसने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8:30 बजे एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे दो ट्रेलरों ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. रफ्तार तेज होने के कारण पीछे से आ रहे एक कंटेनर और दो अन्य ट्रक अपना संतुलन खो बैठे और एक-दूसरे में जा घुसे. टक्कर लगते ही खनन सामग्री से लदे ट्रेलर के केबिन में भीषण आग लग गई. केबिन में सवार चालक और खलासी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

मौके पर अफरा-तफरी, एक्सप्रेसवे पर लगा जाम

हादसे के बाद वाहनों के परखच्चे उड़ गए और आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दो जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं. हादसे की वजह से केएमपी पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस क्रेन की मदद ले रही है.

आरोपी चालक फरार, जांच शुरू

पुलिस के मुताबिक, जिन दो ट्रेलरों ने अचानक ब्रेक लगाए थे, उनके चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं. पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, हालांकि उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है.

चश्मदीद बंटी ने बताया, "सब कुछ पलक झपकते ही हो गया. अचानक ब्रेक लगने से गाड़ियां खिलौनों की तरह टकरा गईं और आग लग गई." वहीं, चालक लंगरिया चौधरी ने कहा कि कोहरे या लेन अनुशासन की कमी के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते हैं.

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें और अचानक ब्रेक लगाने जैसी लापरवाही से बचें.