करनाल: शिकायतकर्ता ड्राइवर ही निकला पिकअप चोर, खुली छोड़ी थी खिड़की, साथी संग गिरफ्तार
Karnal News: करनाल पुलिस ने पिकअप चोरी का खुलासा किया, जिसमें शिकायतकर्ता ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला. ड्राइवर ने साथी संग मिलकर गाड़ी चोरी की और उसे यूपी में बेचने की योजना बनाई.
हरियाणा के करनाल में पुलिस ने पिकअप चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुरानी अनाज मंडी इलाके से चोरी हुई गाड़ी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने वाला खुद ड्राइवर ही निकला.
पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर चोरी की गई पिकअप बरामद कर ली है. दोनों आरोपी इस गाड़ी को उत्तर प्रदेश (यूपी) में बेचने की फिराक में थे.
मालिक को था शक, ऐसे बुना गया था साजिश का जाल
जानकारी के अनुसार, पुरानी अनाज मंडी के पास से पिकअप गाड़ी चोरी होने के बाद गाड़ी का मालिक और उसका ड्राइवर पुलिस को शिकायत देने पहुंचे थे. गाड़ी के मालिक ने शुरुआत में ही अपने ड्राइवर की भूमिका पर संदेह जताया था. इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर का मोबाइल नंबर लिया और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी.
जांच में सामने आया कि ड्राइवर ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की साजिश रची थी. चोरी को आसानी से अंजाम देने के लिए, जब ड्राइवर पिकअप खड़ी करके अपने घर जाने लगा था, तो वह जानबूझकर गाड़ी की खिड़की खुली छोड़ गया था ताकि रात में चोरी करते वक्त कोई दिक्कत न हो.
पूछताछ में गहराया शक, यूपी जाते वक्त धरे गए
पुलिस ने जब ड्राइवर को बुलाकर गहनता से पूछताछ की, तो उसके बयानों से पुलिस का शक और गहरा गया. पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. जैसे ही आरोपी ड्राइवर अपने साथी के साथ चोरी की गई पिकअप लेकर उसे बेचने के लिए यूपी की ओर निकला, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें रास्ते में ही दबोच लिया.
एक आरोपी का पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी की गई पिकअप गाड़ी भी सुरक्षित बरामद कर ली है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक शातिर है और उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है. फिलहाल पुलिस दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है.
