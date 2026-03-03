हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हरियाणा बजट पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार बोले, '2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की नींव'

हरियाणा बजट पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार बोले, '2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की नींव'

Haryana News: मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. हरियाणा विजन-2047 के तहत प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में ऐतिहासिक दस्तावेज करार देते हुए कहा कि यह बजट ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को नई ऊर्जा देगा. जिला सचिवालय सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने विस्तार से बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी. इस मौके पर शहरी विधायक प्रमोद विज ने भी संबोधित किया व बजट को पानीपत के लिए बेहतर बताया.

मंत्री पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का बजट पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 10.28 प्रतिशत अधिक है, जो प्रदेश की मजबूत आर्थिक स्थिति और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसी संकल्प के अनुरूप हरियाणा विजन-2047 के तहत प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

Panipat News: होली में एसपी भूपेंद्र सिंह की शांति बनाए रखने की अपील, कहा- 'किसी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं'

ग्रामीण विकास को मिली नई उड़ान

मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 22.88 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि इससे गांवों में सडक़, पेयजल, स्वच्छता, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामुदायिक ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी. मजबूत गांव, समृद्ध हरियाणा के विजन के तहत पंचायतों को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान किए जाएंगे.

मंत्री ने कहा कि मनरेगा को अब ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण’ के रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए 610 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. एक हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने का अभियान तेज़ी से जारी है. अब तक 717 फिरनियां 318 करोड़ रुपये की लागत से पक्की की जा चुकी हैं. साथ ही ग्राम पंचायत भूमि पर सोलर फार्म स्थापित करने की अभिनव पायलट परियोजना भी प्रारंभ की जाएगी.

35 हजार नए सोलर पंप लगेंगे 

मंत्री पंवार ने बताया कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा. ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को 2 हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा. ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. पीएम कुसुम योजना के तहत 35 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे.

हरियाणा के बजट पर AAP का BJP सरकार पर हमला, अनुराग ढांडा बोले- विकास नहीं, ये है कर्ज का मेला

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और आय वृद्धि सुनिश्चित होगी. मंत्री ने बताया कि ‘लखपति दीदी’ योजना के अंतर्गत अब तक 4,83,361 महिलाओं की पहचान की जा चुकी है और आगामी वर्ष 3 लाख और महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. ‘पिंक कैब’ योजना के तहत महिलाओं को वाहन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 हजार नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा. एक हजार आंगनवाड़ी केंद्रों को ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ में परिवर्तित किया जाएगा तथा 273 समर्पित महिला बसों की संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी. मंत्री ने बताया कि ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना’ के तहत 20 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. सोनीपत और कुरुक्षेत्र में हब-एंड-स्पोक आईटीआई क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. विदेश में वैध मार्ग से गए युवाओं की असमय मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कल्याण कोष का गठन किया जाएगा.

पीएम आवास में 500 करोड़ सहायता दी जाएगी

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 20 हजार परिवारों को 500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को हजारों प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी में 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी.

शिक्षा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश के 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस एवं अर्ली इंग्लिश स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा 250 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगी. 5 हजार किलोमीटर सडक़ों का सुधार, 18 आरओबी और 12 आरयूबी का निर्माण तथा 1 हजार नई बसों की खरीद प्रस्तावित है. सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे. आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस का गठन कर गुरुग्राम और पंचकूला में इसके थाने स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह बजट पारदर्शिता, समावेशी विकास और अंत्योदय की भावना से तैयार किया गया है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह ऐतिहासिक बजट हरियाणा को वर्ष 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

पानीपत के लिए विशेष विकास योजनाएं

हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पानीपत के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शीघ्र शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि सडक़, ऊर्जा, पर्यावरण और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी योजनाएं पानीपत को नई पहचान देंगी. शहरी विधायक प्रमोद विज ने बताया कि जीटी रोड से ढाहर रोड तक एक नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा. इसके अतिरिक्त गोहाना-महम रोड पर एक आरओबी तथा गोहाना-बड़ौदा रोड पर एक रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना

वर्ष 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा, जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम होगा.

पानीपत युद्धभूमि व्याख्या केंद्र

भारत की सभ्यतागत धरोहर के केंद्र की परिकल्पना के तहत 16 एकड़ भूमि पर पानीपत युद्धभूमि व्याख्या केंद्र विकसित किया जाएगा. इसे प्रमुख सैन्य इतिहास परियोजना के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले.

बायोमास ऊर्जा परियोजना

वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित 200 मेगावाट क्षमता की बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में पानीपत को शामिल किया गया है. यह परियोजना धान की पराली आधारित ऊर्जा उत्पादन पर केंद्रित होगी, जिससे किसानों को राहत और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा. मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पानीपत विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Published at : 03 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS Kishan Lal Panwar
और पढ़ें
