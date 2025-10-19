करनाल के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, दिवाली से पहले परिवार में छाया मातम

पूरा देश इस वक्त दीपावली पर्व की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहा है. लेकिन दीपावली पर्व पर करनाल के हथलाना गांव में उस वक्त मातम छा गया.जब हथलाना गांव के प्रदीप की अमेरिका में मौत की खबर उनके परिजनों को मिली. परिजनों के अनुसार स्टोर में काम कर रहे प्रदीप को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. उन्हें देर शाम फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई. बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अब परिजन अपने बेटे के शव को भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं.

मृतक प्रदीप के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कल देर शाम फोन आया आपके छोटे भाई को गोली लग गई है. कोई अंग्रेज बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरा भाई उस वक्त स्टोर में मौजूद था जब घटना हुई।हमे अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं किस बात को लेकर ऐसा हुआ कि मेरे भाई को गोली मारी गई. बताया जा रहा है, उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. उन्होंने बताया उनका छोटा भाई डेट साल पहले अमेरिका गया था.कनाडा से डोंकी के माध्यम से अमेरिका गया था कर्जा उठाकर.मृतक प्रदीप अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में रहता था.

शव लाने को लेकर की अपील

मृतक के भाई ने बताया40-50 लाख रुपये का कर्ज़ लेकर उन्होंने अपने भाई को विदेश में भेजा था. 35 साल के करीब उसकी उम्र थी. 7- 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उन्होंने कहा हमारी सिर्फ अब एक ही अपील है हमारे भाई के शव को यहां लाया जाए.

अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में रहता था प्रदीप

फिलहाल पूरा मामला क्या है अभी परिजनों के पास भी इतनी जानकारी नहीं है. केवल उनके पास कल देर शाम को फोन आता है और उन्हें बताया जाता है आपके भाई को गोली मारी गई है. अब देखने वाली बात ये होगी आखिर मृतक प्रदीप का शव कब तक परिजनों के बीच पहुंचता है. क्योंकि दीपावली पर जहा पूरे देश में खुशी का माहौल है वही करनाल के हथलाना गांव में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के मुताबिक प्रदीप अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में रहता था .