हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकरनाल के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, दिवाली से पहले परिवार में छाया मातम

करनाल के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, दिवाली से पहले परिवार में छाया मातम

Karnal News: करनाल के हथलाना गांव के प्रदीप की अमेरिका के पोर्टलैंड में गोली मारकर हत्या कर दी गई. दीपावली पर खुशियाँ मातम में बदल गईं. परिजनों के अनुसार प्रदीप एक स्टोर में काम करता था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

पूरा देश इस वक्त दीपावली पर्व की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहा है. लेकिन दीपावली पर्व पर करनाल के हथलाना गांव में उस वक्त मातम छा गया.जब हथलाना गांव के प्रदीप की अमेरिका में मौत की खबर उनके परिजनों को मिली. परिजनों के अनुसार स्टोर में काम कर रहे प्रदीप को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. उन्हें देर शाम फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई. बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अब परिजन अपने बेटे के शव को भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं.

मृतक प्रदीप के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कल देर शाम फोन आया आपके छोटे भाई को गोली लग गई है. कोई अंग्रेज बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरा भाई उस वक्त स्टोर में मौजूद था जब घटना हुई।हमे अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं किस बात को लेकर ऐसा हुआ कि मेरे भाई को गोली मारी गई. बताया जा रहा है, उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. उन्होंने बताया उनका छोटा भाई डेट साल पहले अमेरिका गया था.कनाडा से डोंकी के माध्यम से अमेरिका गया था कर्जा उठाकर.मृतक प्रदीप अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में रहता था.

शव लाने को लेकर की अपील

मृतक के भाई ने बताया40-50 लाख रुपये का कर्ज़ लेकर उन्होंने अपने भाई को विदेश में भेजा था. 35 साल के करीब उसकी उम्र थी. 7- 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उन्होंने कहा हमारी सिर्फ अब एक ही अपील है हमारे भाई के शव को यहां लाया जाए.

अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में रहता था प्रदीप

फिलहाल पूरा मामला क्या है अभी परिजनों के पास भी इतनी जानकारी नहीं है. केवल उनके पास कल देर शाम को फोन आता है और उन्हें बताया जाता है आपके भाई को गोली मारी गई है. अब देखने वाली बात ये होगी आखिर मृतक प्रदीप का शव कब तक परिजनों के बीच पहुंचता है. क्योंकि दीपावली पर जहा पूरे देश में खुशी का माहौल है वही करनाल के हथलाना गांव में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के मुताबिक प्रदीप अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में रहता था .

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
Karnal News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement

वीडियोज

Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
खेसरी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव का संघर्ष | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget