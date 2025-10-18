हरियाणा: प्यार में धोखा! प्रेमी के लिए पति को छोड़ा, यूट्यूबर महिला के साथी ने उतारा मौत के घाट

हरियाणा के जींद जिले में रविवार (5 अक्टूबर) को यहां की रहने वाली महिला यूट्यूबर पुष्पा की हत्या कर दी गई थी. इस घटना का आखिरकार करीब 11 दिन बाद पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

बता दें, महिला यूट्यूबर पुष्पा की हत्या उसके प्रेमी संदीप ने जो कि खुद भी यूट्यूबर है. उसने पुष्पा की गला दबाकर हत्या की और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था. फिलहाल पुलिस ने घटना का राजफाश कर दिया है.

पूरे मामले पर एक नजर

हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली पुष्पा नाम की महिला यूट्यूबर की दोस्ती यूट्यूबर संदीप के साथ हो गई. जिसके बाद वह अपने पति को छोड़कर गांव हरसाना में संदीप के मकान में रहने लगी. इसके बाद वह लगातार संदीप पर शादी का दबाव बनाने में लग गई, लेकिन संदीप उससे लगातार शादी के लिए इनकार करता रहा.

5 अक्टूबर को संदीप ने पहले तो पुष्पा का गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया. जिससे यह लगे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन विसरा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दोनों में एक जैसी बातें सामने आईं. रिपोर्ट में पता चला कि उसकी हत्या गला घोंटने से हुई है.

पुलिस ने आरोपी प्रेमी को दबोचा

इसके तुरंत बाद पुलिस ने संदीप को धर दबोचा और उसने पुलिस पूछताछ में कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह टूट गया. इस मामले में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

वहीं आरोपी ने बताया कि उसने ही पुष्पा की हत्या की है और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है. उसके साथ इस हत्या में कोई अन्य शामिल नहीं है.

मामले पर पुलिस का क्या कहना है?

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि 5 अक्टूबर को गांव हरसाना में पुष्पा नाम की महिला का शव खेतों में बने एक मकान में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था. इस मामले में डॉक्टर ने बताया कि उसकी हत्या की गई है.

वहीं हत्या के आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. मृतका पुष्पा जींद जिले की रहने वाली थी और एक यूट्यूबर थी, जबकि संदीप भी यूट्यूबर है. मृतक महिला पुष्पा अपने पति से अलग होकर यहां संदीप के पास रह रही थी.