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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाKarnal News: खूनी संघर्ष में बदला दो भाइयों का जमीनी विवाद, दोनों पक्षों से 2 लोगों की मौत

Karnal News: खूनी संघर्ष में बदला दो भाइयों का जमीनी विवाद, दोनों पक्षों से 2 लोगों की मौत

Karnal News In Hindi: दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से एक एक शख्स की मौत हो गई. इसमें फायरिंग की बात भी सामने आई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Mar 2026 09:08 PM (IST)
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हरियाणा के करनाल के मुंडी गढ़ी गांव के खेतों में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. दरअसल, यहां एक ही परिवार के दो पक्षो में हुआ झगड़ा, मामले में दोनों पक्षों के दो लोगों की मौत हो गई. लाठी डंडो से हुए हमले में दोनों पक्षों के 10 से 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू. वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं झगड़े में फायरिंग की भी बात सामने आई है, इसको लेकर जांच की जा रही है.

सगे भाइयों में चल रहा था विवाद

जानकारी के अनुसार सुलेमान और अलीशान दोनों सगे भाइयों का जमीनी विवाद चला रहा था. वहीं गुरुवार को जब एक पार्टी जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंची उसी दौरान दूसरी पार्टी की ओर से उन पर हमला बोल दिया गया. हमले में वाहिद नाम के व्यक्ति पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. जिससे उसकी मौत हो गई.

वहीं हमले में घायल दूसरे व्यक्ति शबिरा की भी मौत हो गई. आपसी झगड़े में दोनों पक्षों के 10 से 12 लोग हुए घायल जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस ने क्या कहा?

मामले की जानकारी देते हुए थाना घरौंडा प्रभारी इंद्र सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद था, जिसको लेकर दोनों पार्टियों का झगड़ा हुआ था. दोनों पार्टियों की तरफ से 1-1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है.पोस्टमार्टम करवाकर आगामी करवाई पुलिस द्वारा की जा रही है.

थाना प्रभारी ने बताया जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था. दोनों पक्षों के लोगो को चोटें आई है. फायरिंग हुई या नहीं इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है. उन्होंने बताया एक व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था जिससे उसकी मौत हो गई है. वहीं दूसरा व्यक्ति की लाठी डंडे लगने के कारण उसकी मौत हो गई, उन्होंने बताया मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है व का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

Input By : मुकुल सतीजा
Published at : 26 Mar 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Karnal News HARYANA NEWS
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