दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा हो गया. सदर बाजार के पास रोशनपुरा में एक पुराने मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें दो महिला मजदूर दब गईं. इनमें से एक महिला सात महीने की गर्भवती है. दोनों को गंभीर हालत में मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

60 साल पुराना मकान तोड़ने का चल रहा था काम

जानकारी के अनुसार रोशनपुरा में योगेश के करीब 60 साल से भी ज्यादा पुराने मकान को तोड़ने का काम चल रहा था. उस वक्त एक मजदूर छत पर था जबकि दोनों महिला मजदूर सोनी और सविता नीचे बैठकर खाना खा रही थीं. तभी अचानक मकान की छत भरभराकर नीचे गिर गई और दोनों महिलाएं मलबे में दब गईं.

चीख सुनकर दौड़े वाईफाई कर्मचारी, आधे घंटे चला रेस्क्यू

छत गिरने की आवाज और महिलाओं की चीख सुनकर पास में वाईफाई लगाने का काम कर रहे युवक तुरंत मौके पर दौड़े आए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आवाज सुनकर पड़ोसी भी जुट गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला गया. इसी दौरान मौके पर ठेकेदार को भी बुलाया गया जो घायल महिलाओं को लेकर अस्पताल पहुंचा और उनका इलाज शुरू कराया.

सोनी सात महीने की गर्भवती, दोनों की हालत नाजुक

पुलिस के मुताबिक गर्भवती महिला की पहचान सोनी और दूसरी की पहचान सविता के रूप में हुई है. सोनी सात महीने की गर्भवती है. दोनों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही थाना शहर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों घायलों के बयान लेने के लिए पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच जारी है.