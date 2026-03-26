हरियाणा के करनाल के चोरा गांव के रहने वाले 21 साल के अनुज का शव उनके गांव में आज पहुंचा. तकरीबन 11 महीने पहले अपने और परिवार के सपने पूरे करने के लिए अनुज रशिया पढ़ने के लिए गया था. परिवार का आरोप एजेंट ने जबर्दस्ती रशिया आर्मी ज्वाइन करवाई थी, जिसके बाद गोली लगने से अनुज की मौत हो गई. गांव में शव पहुंचने के बाद परिवार के लोगो का रो-रोकर हुआ बुरा हाल.

एजेंट ने रशियन आर्मी में कराया था भर्ती

अनुज के पिता विनोद शर्मा ने बताया कि पिछले साल उनका बेटा रशिया पढ़ाई करने के लिए गया था. उसके बाद एजेंट ने ही उसे रशियन आर्मी में भर्ती होने के लिए कहा था. उन्होंने कहा परिवार के लोगों ने मुझे अनुज की मौत की खबर को छुपा कर रखा था, मुझे कल शाम को ही उसकी की मौत के बारे में पता लगा. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से अनुज से हमारा संपर्क नहीं हुआ था और उससे आखिरी बात 14 अक्टूबर को हुई थी. अनुज की गोली लगने से मौत की खबर, उन्हें इमेल के जरिए से प्राप्त हुई. उन्होंने वहां के एजेंट पर बहलाने- फुसलाने का भी आरोप लगाया है.

अनुज पिछले साल स्टडी वीजा पर गया था रशिया

अनुज के भाई रविंद्र ने कहा हमें रशिया से तीन चार दिन पहले एक इमेल आया था, जिसमें लिखा था कि अनुज को गोली लगी है. उन्होंने बताया पिछले साल अनुज स्टडी वीजा पर रशिया गया था. एजेंट के थ्रू ही उसे रशियन आर्मी में भर्ती कराया गया था. उन्होंने सरकार से अपील की जो भी बच्चे रसिया गए हुए हैं, उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए.

वहीं अनुज एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता था और उसके पिता मजदूरी करते हैं. ग्रामीणों ने भी बताया अनुज काफी शांत स्वभाव का लड़का था और एक मध्यवर्गी परिवार का बेटा था. उसके पिता मजदूरी किया करते थे. बेटा घर के हालात को ठीक करने के लिए रसिया गया था . उन्होंने सरकार से अनुज जैसे और भी परिवार के बेटे जो रसिया में फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल वापस लाने की अपील की है.