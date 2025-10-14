हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाIPS वाई पूरन सुसाइड केस: पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट पहुंची पुलिस, पत्नी को नोटिस जारी

IPS वाई पूरन सुसाइड केस: पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट पहुंची पुलिस, पत्नी को नोटिस जारी

IPS Y Puran Kumar Suicide Case: चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट से IPS वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम बिना परिवार की सहमति से कराने को लेकर इजाजत के लिए दरखास्त दी है. बुधवार (15 अक्टूबर) को इस पर सुनवाई होगी.

By : सचिन कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 14 Oct 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

IPS वाई पूरन कुमार कथित सुसाइड के मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का सहारा लिया है. सीजेएम चंडीगढ़ की कोर्ट में पुलिस ने एक आवेदन किया है, जिसमें IAS अमनीत कुमार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पति के शव की पहचान करें ताकि पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी की जा सके. आदेश में लिखा है कि अमनीत कुमार को यह जवाब खुद या अपने वकील के माध्यम से 15 अक्टूबर को देना होगा. अगर वे जवाब दाखिल नहीं करती हैं तो आवेदन पर मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट से IPS वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम बिना परिवार की सहमति से कराने को लेकर इजाजत के लिए दरखास्त दी है. बुधवार (15 अक्टूबर) को इस पर सुनवाई होगी. चंडीगढ़ अदालत ने इसमें पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार को नोटिस करके जवाब मांगा है.

डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे गए

हरियाणा सरकार ने आईपीएस  अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित खुदकुशी को लेकर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच मंगलवार (14 अक्टूबर) को राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया. रोहतक के पूर्व एसपी नरेन्द्र बिजारणिया का तबादला होने के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है.

जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न के आरोप

डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेन्द्र बिजारणिया उन सीनियर्स अधिकारियों में शामिल हैं, जिनका नाम IPS वाई पूरन कुमार द्वारा कथित तौर पर छोड़े गए एक सुसाइड नोट में है. इस नोट में उन पर 'जाति-आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार' के आरोप लगाए गए हैं.

IAS पत्नी अमनीत पी कुमार की क्या है मांग?

बता दें कि 7 अक्टूबर को, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार (52) ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. ​​कुमार ने मांग की है कि उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कपूर और बिजारणिया का नाम प्राथमिकी में दर्ज किया जाए.

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Tags :
Chandigarh Police HARYANA NEWS IPS Y Puran Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
Advertisement

वीडियोज

System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
बॉलीवुड
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget