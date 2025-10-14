IPS वाई पूरन सुसाइड केस: पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट पहुंची पुलिस, पत्नी को नोटिस जारी

IPS वाई पूरन कुमार कथित सुसाइड के मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का सहारा लिया है. सीजेएम चंडीगढ़ की कोर्ट में पुलिस ने एक आवेदन किया है, जिसमें IAS अमनीत कुमार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पति के शव की पहचान करें ताकि पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी की जा सके. आदेश में लिखा है कि अमनीत कुमार को यह जवाब खुद या अपने वकील के माध्यम से 15 अक्टूबर को देना होगा. अगर वे जवाब दाखिल नहीं करती हैं तो आवेदन पर मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट से IPS वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम बिना परिवार की सहमति से कराने को लेकर इजाजत के लिए दरखास्त दी है. बुधवार (15 अक्टूबर) को इस पर सुनवाई होगी. चंडीगढ़ अदालत ने इसमें पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार को नोटिस करके जवाब मांगा है.

डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे गए

हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित खुदकुशी को लेकर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच मंगलवार (14 अक्टूबर) को राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया. रोहतक के पूर्व एसपी नरेन्द्र बिजारणिया का तबादला होने के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है.

जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न के आरोप

डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेन्द्र बिजारणिया उन सीनियर्स अधिकारियों में शामिल हैं, जिनका नाम IPS वाई पूरन कुमार द्वारा कथित तौर पर छोड़े गए एक सुसाइड नोट में है. इस नोट में उन पर 'जाति-आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार' के आरोप लगाए गए हैं.

IAS पत्नी अमनीत पी कुमार की क्या है मांग?

बता दें कि 7 अक्टूबर को, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार (52) ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. ​​कुमार ने मांग की है कि उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कपूर और बिजारणिया का नाम प्राथमिकी में दर्ज किया जाए.