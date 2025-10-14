रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद मामला अब गरमाता जा रहा है. मृतक के परिजनों ने साफ चेतावनी दी है कि पूरन कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी के बिना संदीप का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. परिजनों का यह तक कहना है कि संदीप खूद गोली मारने की बजाय धरने पर बैठे 5-7 लोगों को मार देता तो अच्छा होता.

हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले के जांच अधिकारी एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड के बाद अब उनके परिजनों ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी संदीप लाठर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

'गिरफ्तारी के बाद करेंगे अंतिम संस्कार'

जींद के जुलाना में रह रहे एएसआई संदीप के ताऊ के लड़के शीशपाल लाठर का कहना है कि पूरन कुमार की पत्नी व उनके समर्थकों पर केस दर्ज होना चाहिए. पूरन सिंह की पत्नी की गिरफ्तारी के बाद ही हम संदीप का अंतिम संस्कार करेंगे.

'मेरा भाई मरा नहीं मारा गया है'

उन्होंने आगे कहा कि मेरा भाई मरा नहीं दबाव डालकर मरवाया गया है. शीशपाल आर्य ने ये भी कहा कि संदीप खुद गोली मारने की बजाय धरने पर बैठे 5-7 लोगों को मार देता तो अच्छा होता.

बता दें कि एएसआई संदीप कुमार जींद के जुलाना के रहने वाले थे. फिलहाल वे रोहतक में अपने मामा के घर रहते थे और एक साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे.