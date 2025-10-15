8 दिन बाद IPS Y पूरण कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि

IPS वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार सेक्टर-25 स्थित श्मशान घाट (Cremation Ground) में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. हरियाणा पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. Y पूरण कुमार की दोनों बेटियों ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी.

2001 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी वाई पूरण कुमार के परिवार ने घटना के नौवें दिन पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी. पूरन कुमार ने अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को गोली मार ली थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

#WATCH | Hajipur, Bihar: After filing nominations, RJD leader Tejashwi Yadav says, "... Now, Nitish Kumar is running JDU. JDU is being run by Lalan Singh, Sanjay Jha and Vijay Choudhary. JDU does not remain with Nitish Kumar. These three leaders have been sold to the BJP, and… pic.twitter.com/cErmsZl1nL — ANI (@ANI) October 15, 2025

IPS वाई पूरन कुमार ने छोड़ा था सुसाइड नोट

IPS वाई पूरण कुमार सुसाइड से पहले 9 पेज का एक 'अंतिम नोट' छोड़ा था, जिसमें 15 वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के नाम हैं, जिससे राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारी जातिवाद और पक्षपात के आरोपों के घेरे में आ गए. इस घटना में एक नया मोड़ तब आया जब हरियाणा पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक को गोली लगने से मृत पाया गया, साथ ही एक कथित सुसाइड नोट भी मिला जिसमें दिवंगत पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था.

डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पूरन कुमार की खुदकुशी से जुड़े विवाद के बीच छुट्टी पर भेजे जाने के कुछ ही घंटों बाद, ओम प्रकाश सिंह को मंगलवार (14 अक्टूबर) को पुलिस महानिदेशक (DGP) का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. कुमार के परिवार द्वारा उन्हें (पूरन कुमार को) परेशान करने के आरोप में उनके और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बीच सरकार ने राज्य के डीजीपी कपूर को छुट्टी पर भेज दिया था.

IAS पत्नी ने की थी DGP की गिरफ्तारी की मांग

पूरण कुमार की पत्नी और राज्य की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. ​​कुमार और सरकार के बीच डीजीपी कपूर और रोहतक के बर्खास्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक हफ्ते से भी अधिक समय से गतिरोध जारी था.

राहुल गांधी ने की अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे एक दुखद और संवेदनशील मामला बताते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के परिवार से किए गए वादों को पूरा करने की अपील की. उन्होंने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के साथ जाति-आधारित भेदभाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया. IPS वाई पूरण कुमार 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खुदकुशी कर ली थी.