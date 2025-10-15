हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'सिस्टम पर भरोसा नहीं', IPS पूरन कुमार के बाद ASI की आत्महत्या पर कुमारी सैलजा ने उठाए सवाल

'सिस्टम पर भरोसा नहीं', IPS पूरन कुमार के बाद ASI की आत्महत्या पर कुमारी सैलजा ने उठाए सवाल

IPS Puran Kumar Suicide Case: कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि ये हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि अधिकारी इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं. सरकार को जवाब देना होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 02:31 PM (IST)
हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के नौंवे दिन आज बुधवार को उनका पोस्टमार्टम हो गया है जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा. वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रहे एक और ASI ने भी ख़ुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है. इस मामले पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

कांग्रेस सांसद ने आईपीएस पूरन कुमार को बाद एएसआई की आत्महत्या मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता हैं कि अधिकारी इस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा हैं सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. 

कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल

कुमारी शैलजा ने कुछ ही दिनों में दो पुलिस अधिकारियों की सुसाइड मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईपीएस पूरन कुमार के साथ जो हुआ उसके बाद एक और अधिकारी ने आत्महत्या की है, इसका मतलब है कि सिस्टम पर भरोसा नहीं बचा है. 

उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि अधिकारी इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं. हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए सरकार खड़ी हो, तो पता चलेगा कि ऐसी स्थितियां बार-बार क्यों हो रही हैं. इसका सरकार को जवाब देना होगा.

IPS पूरन कुमार का आज अंतिम संस्कार

बता दें कि आईपीएस पूरन कुमार का आज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया. मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम में चार घंटे का समय लगा, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई हैं. जिसके बाद आज शाम चार बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. 

आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में उनके परिवार के कोऑर्डिनेटर रेशम सिंह काहलो ने कहा- यह एक गंभीर मामला है. उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, थोड़ी देर में उनके शरीर को घर पर लाया जाएगा. जिसके बाद चार बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. कोर्ट की वजह से ये पोस्टमार्टम किया गया है. लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे. 

Published at : 15 Oct 2025 02:31 PM (IST)
इंडिया
