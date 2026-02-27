357 प्रजाति के पक्षियों से खूबसूरत हुआ हिमाचल का आसमान, बर्ड काउंट में बना नेशनल रिकॉर्ड
Himachal Bird Count: प्रदेश में GBBC 2026 के दौरान पक्षियों की 357 प्रजातियां दर्ज हुईं. सभी जिलों में गणना कराकर हिमाचल देश का पहला राज्य बना और राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड कायम किया.
हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष भी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड कॉउंट (GBBC) का आयोजन किया गया. यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का वार्षिक कार्यक्रम है, जो हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है. जिसका मकसद आम लोगों, छात्रों को पक्षियों की गणना में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और पक्षियों के संरक्षण और जैव विविधता के बारे में जागरूक करना है. यह गणना इस वर्ष पूरे विश्व में 13 फरवरी से 16 फरवरी तक की गई.
हिमाचल प्रदेश में भी 12 जिलों में गणना की गई. वन विभाग हिमाचल प्रदेश, ईबर्ड इंडिया और बर्ड काउंट इंडिया के संयुक्त तत्वधान में गणना की गई. इस गणना में हिमाचल प्रदेश के 180 से अधिक वन अधिकारियों, जीवविज्ञानी, पक्षी विशेषज्ञ और पक्षी प्रेमियों सहित विद्यार्थियों ने भाग लिया.
हिमाचल में कुल 357 पक्षियों की प्रजातियों का दर्ज हुआ रिकॉर्ड
हिमाचल प्रदेश में कुल 357 पक्षियों की प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया. ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पूरे देश में हिमाचल को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है. हिमाचल प्रदेश पिछले 10 वर्षों से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है. आज तक ईबर्ड के माध्यम से 640 पक्षी प्रजातियां दर्ज करने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है.
पिछले तीन वर्षों की गणना के मुताबिक 2024 में 322 पक्षी प्रजातियां, 2025 में 326 पक्षी प्रजातियां और 2026 में 357 पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है.
हिमाचल में दर्ज हुईं पक्षियों की 1090 प्रजातियां
ग्रेट बैकयार्ड बर्ड कॉउंट 2026 के दौरान भारत वर्ष में 1090 पक्षी प्रजातियों को देखा गया. हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष में सभी जिलों में गणना करवाने वाला पहला राज्य बन गया है. जिले के अनुसार पक्षी प्रजातियां इस प्रकार है.
1. कांगड़ा 257
2. सिरमौर 192
3. चंबा 142
4. मंडी 130
5. सोलन 128
6. हमीरपुर 95
7. शिमला 93
8. कुल्लू 92
9. बिलासपुर 82
10. ऊना 70
11. किन्नौर 54
12. लाहौल और स्पीति 38
प्रीति भंडारी आईएफएस, अरण्यपाल वन्यप्राणी वृत शिमला दक्षिण ने कार्यक्रम में जुड़े सभी समन्वयकों और प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. साथ ही कहा कि जब हम संयुक्त भाव से किसी भी कार्यक्रम को करते हैं तो उस कार्यक्रम में सफलता मिलना स्वभाविक है.
