हिमाचल की राजधानी शिमला में रात भर चले ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस तीनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली रवाना हो गई है. हिमाचल पुलिस ने तीन बार दिल्ली पुलिस का रास्ता रोका था. आखिरकार अब पुलिस पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तड़के रवाना हुई है.

दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को उस समय रोक लिया, जब वह आरोपियों को राष्ट्रीय राजधानी ले जा रही थी. हिमाचल प्रदेश पुलिस के सूत्रों के अनुसार दिल्ली की टीम ने शिमला में स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना कार्रवाई की. आरोपी कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश के निवासी नहीं हैं.

इस वजह से हुआ शिमला और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद

बता दें कि बिना बताए की गई कार्रवाई पर शिमला पुलिस में गुस्सा फूट गया. जिसको लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल पुलिस ने तीन वाहनों को रोक लिया जिसमें आरोपी और दिल्ली पुलिस के कर्मी सवार थे.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के एक होटल से पकड़ा. उन्हें एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली ताकि पुलिस उन्हें आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ला सके. हालांकि, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया.

शिमला में पुलिस ने कहां-कहां रोका

सूत्रों के अनुसार दो वाहनों को शिमला में रोका गया, जबकि तीसरे वाहन को सोलन जिले के धर्मपुर के पास रोका गया. इस दौरान पुलिसकर्मियों समेत करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया. भारत मंडपम में 20 फरवरी को शर्टलेस विरोध प्रदर्शन ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल पैदा किए. इस घटना के बाद पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दंगा करने और वैमनस्य फैलाने सहित विभिन्न आरोप लगाए थे.