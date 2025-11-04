हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनीपत: चुनावी रंजिश में खूनखराबा, पूर्व उपाध्यक्ष ने पार्षद के ससुर की सरेआम गोली मारकर हत्या की

Sonipat News: हरियाणा के सोनीपत में चुनावी रंजिश में वार्ड पार्षद के ससुर रामकरण शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू पर हत्या का केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के सोनीपत से चुनावी रंजिश के चलते हुई हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है, सोनीपत के गन्नौर में स्थित शास्त्री नगर में देर रात पुरानी चुनावी रंजिश के चलते नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू ने वार्ड नंबर 12 की पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर रामकरण शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी.

बताया जा रहा है कि आरोपित ने रामकरण पर करीब तीन गोलियां चलाईं एक उनकी बाजू में और दो छाती में लगीं, जिससे उनकी मौत हो गई, हालांकि रामकरण ने ईलाज के दौरान दम तोड़ा और अब उसके परिजनों की शिकायत पर सुनील लंबू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है.

वारदात के बाद इलाके में तनाव, पुलिस जांच में जुटी

हरियाणा में आपसी रंजिश, गैंगवॉर और चुनावी रंजिश में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है और सोनीपत जिला अपराध की राजधानी बनता हुआ नजर आ रहा है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनीपत में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है और देर रात सोनीपत के गन्नौर में नगर पालिका वार्ड पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर रामकरण की हत्या उसी के वार्ड से पार्षद रहे और नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू ने गोलियों से भूनकर कर दी, मिली जानकारी के अनुसार, रामकरण शर्मा अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कार से निकले थे.

जब वह सिविल अस्पताल के पास पहुंचे, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे सुनील लंबू ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने के बाद रामकरण मौके गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया. घटना के बाद परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के सोनीपत निजी अस्पताल में रेफर कर दिया. जहा उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल भेज दिया है. सूचना मिलते ही थाना गन्नौर पुलिस और स्पेशल टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से तीन खाली कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में मामला राजनीतिक रंजिश से जुड़ा पाया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी.

हत्या से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर दी थी धमकी की जानकारी

वारदात से करीब डेढ़ घंटा पहले सुनील लंबू ने इंटरनेट मीडिया पर एक संदेश प्रसारित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें किसी ने जान से मारने की धमकी दी है. हालांकि, इस संदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि धमकी किसने दी थी, लेकिन उसके द्वारा जारी किए गए संदेश के बाद एक शख्स ने उसपर कटाक्ष भी किया, पुलिस उस संदेश की भी जांच कर रही है ताकि वारदात से पहले की परिस्थितियों का खुलासा किया जा सके.

बताया जा रहा है कि सुनील लंबू पूर्व में वार्ड नंबर 12 से पार्षद रहे हैं और नगर पालिका के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रहे. हालिया चुनाव में उनकी पत्नी को इसी वार्ड से पार्षद सोनिया शर्मा ने हराया था. उसी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था.

मृतक और आरोपी दोनों बीजेपी से जुड़े, ACP ने दी जानकारी

इस हत्याकांड के बाद जिले में चर्चाओं का विषय गर्म है और अब मृतक और आरोपी दोनों बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते है, वही इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि रामकरण नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है, सुनील लंबू नाम के शख्स पर हत्या का आरोप है और परिजन इसे चुनावों रंजिश बता रहे हैं तो मृतक की पुत्रवधु वार्ड 12 से नगर पालिका पार्षद भी है. 

Published at : 04 Nov 2025 12:38 PM (IST)
Haryana Police Haryana Crime News Sonipat News HARYANA NEWS
