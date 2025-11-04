हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExclusive: नीतीश कुमार के लिए खुले हैं  RJD के दरवाजे? तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा

Exclusive: नीतीश कुमार के लिए खुले हैं  RJD के दरवाजे? तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा

Tejashwi Yadav Exclusive: तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए ने नीतीश कुमार को केवल पुतला बना दिया है. चुनाव में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. न नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और न ही जेडीयू बचेगी.

By : संदीप चौधरी, एंकर | Updated at : 04 Nov 2025 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिणाम के बाद क्या नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय के दरवाजे खुले हैं? इस पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं. उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. बीजेपी ने उन्हें पुतला बना दिया है."

वहीं, जब सवाल किया गया कि क्या राजद की जदयू से बात चल रही है? तो तेजस्वी यादव ने हंसते हुए कहा कि कोई बातचीत नहीं चल रही. जिस दौर से वो (सीएम नीतीश कुमार) गुजर रहे हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है. अब न तो वो सीएम बन रहे हैं न तो ही जदयू बचेगी. कुछ बीजेपी में चले जाएंगे कुछ राजद में आ जाएंगे.

तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दी 2029 में जीत की बधाई

जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का कहना है कि या तो वो 10 से कम सीटें जीतेंगे या फिर 150 से ज्यादा. क्या वे एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं? इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, "प्रशांत किशोर को साल 2029 के चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं. वे जीतें और प्रधानमंत्री बन जाएं. देश की सारी समस्याएं दूर कर दें."

क्या प्रशांत किशोर बिहार के असल मुद्दे उठा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में कहा कि असल मुद्दे उठाने की शुरुआत महागठबंधन ने की. चाहे वो पलायन हो, रोजगार हो या सरकारी नौकरियों की कमी हो. पढ़ाई-दवाई, कमाई-सिंचाई, सुनवाई और कार्रावई जैसे सभी जरूरी मुद्दे हमने उठाए. अच्छा लगता है जब और भी कोई इसके बारे में बात करता है. 

तेजस्वी यादव ने जताई 170 सीटों पर जीत की उम्मीद

तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में मतदान होने से पहले ही जीत की उम्मीद के साथ शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपनी संभावित सरकार बनाने के लिए 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की घोषणा की. जब उनसे सवाल किया गया कि महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं तो जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, "हमें 170 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है. हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे. कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी."

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 10:56 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक के गेम पर पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन, बोले- मेरी परवरिश पर लोग उठा रहे हैं सवाल
अमाल मलिक के गेम पर पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन, बोले- मेरी परवरिश पर लोग उठा रहे हैं सवाल
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें
गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
शिक्षा
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget