Exclusive: नीतीश कुमार के लिए खुले हैं  RJD के दरवाजे? तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिणाम के बाद क्या नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय के दरवाजे खुले हैं? इस पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं. उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. बीजेपी ने उन्हें पुतला बना दिया है."

वहीं, जब सवाल किया गया कि क्या राजद की जदयू से बात चल रही है? तो तेजस्वी यादव ने हंसते हुए कहा कि कोई बातचीत नहीं चल रही. जिस दौर से वो (सीएम नीतीश कुमार) गुजर रहे हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है. अब न तो वो सीएम बन रहे हैं न तो ही जदयू बचेगी. कुछ बीजेपी में चले जाएंगे कुछ राजद में आ जाएंगे.

तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दी 2029 में जीत की बधाई

जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का कहना है कि या तो वो 10 से कम सीटें जीतेंगे या फिर 150 से ज्यादा. क्या वे एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं? इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, "प्रशांत किशोर को साल 2029 के चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं. वे जीतें और प्रधानमंत्री बन जाएं. देश की सारी समस्याएं दूर कर दें."

क्या प्रशांत किशोर बिहार के असल मुद्दे उठा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में कहा कि असल मुद्दे उठाने की शुरुआत महागठबंधन ने की. चाहे वो पलायन हो, रोजगार हो या सरकारी नौकरियों की कमी हो. पढ़ाई-दवाई, कमाई-सिंचाई, सुनवाई और कार्रावई जैसे सभी जरूरी मुद्दे हमने उठाए. अच्छा लगता है जब और भी कोई इसके बारे में बात करता है.

तेजस्वी यादव ने जताई 170 सीटों पर जीत की उम्मीद

तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में मतदान होने से पहले ही जीत की उम्मीद के साथ शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपनी संभावित सरकार बनाने के लिए 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की घोषणा की. जब उनसे सवाल किया गया कि महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं तो जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, "हमें 170 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है. हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे. कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी."