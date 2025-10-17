सोनीपत में एक ही इलाके के दर्जनभर लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में लगी लाइन, 1 की मौत

हरियाणा के सोनीपत में एक दर्जन से ज्यादा लोगों का अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एक के बाद एक ये लोग सिविल अस्पताल में भर्ती होने शुरू हो गए. इनमें से एक शख्स ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया जबकि दो मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया जहां उनका इलाज चल रहा है.

ये मामला सोनीपत के अग्रसेन चौक पर स्थित एक कॉलोनी का हैं. एकसाथ इतने मामले आने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. इनमें बच्चे और बड़े सभी शामिल हैं और सभी फूड प्वाइंजनिंग का शिकार हुआ. बुधवार रात को अचानक इनके पेट में दर्द हुआ और उल्टियां आनी शुरू हो गईं.

एक दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी

इन लोगों की तबीयत बिगड़ते देख परिजन घबरा गए और आनन-फानन में उन्हें स्थानीय सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे. इसके बाद तो अस्पताल में ऐसे मरीजों की लाइन लगना शुरू हो गया. इनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई हैं लेकिन, माना जा रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा खाया होगा, जो फूड प्वाइजनिंग की वजह से बना होगा.

इलाज के दौरान एक शख्स की तबीयत इतनी बिगड़ गई उल्टी और पेट दर्द के बाद उसकी जान तक चली गई. मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि वो किसी और बीमारी से भी पीड़ित था, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

एक की मौत, दो की हालत गंभीर

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इसके अलावा दो मरीजों की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. फ़िलहाल दोनों मरीजों की हालत नाज़ुक बनी हुई है.

परिजनों इसकी वजह से दूषित पानी बता रहे हैं. उनका कहना है कि दूषित पानी पीने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है. वहीं दूसरी तरफ एक साथ इतने सारे मरीज़ आने से सोनीपत आपातकाल विभाग में तैनात डॉक्टर भी हैरान हो गए. उन्होंने कहा कि एक ही कॉलोनी से कैसे इतने मरीज आए है. स्थानीय लोगों ने दूषित पानी की जांच किए जाने की मांग की है.