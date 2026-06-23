नूंह पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, गाना सुनने और बिना अनुमति गायब होने पर 2 जवान निलंबित

हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही के दो अलग-अलग मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दोनों मामलों में नियमित विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

पहले मामले में ईएचसी विजय सिंह, जो थाना सिटी तावडू की ईआरवी-480 के प्रभारी थे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के कारण निलंबित किए गए. 11 जून को कंट्रोल रूम से गांव पचगांव में झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि वहां कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक नृत्य कार्यक्रम चल रहा था.

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राणा जी मुझे माफ करना...

वीडियो में विजय सिंह ड्यूटी के दौरान मंच के पास खड़े नजर आए और कार्यक्रम का आनंद लेते दिखे. वीडियो में “राणा जी मुझे माफ करना” जैसे बोल भी सुनाई दिए. इस घटना से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई. उप-पुलिस अधीक्षक तावडू द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए विजय सिंह को निलंबित कर दिया. इस मामले की जांच अब उप-पुलिस अधीक्षक (महिला विरुद्ध अपराध) नूंह को सौंपी गई है.

बिना अनुमति दो दिन तक गायब रहे जवान

दूसरे मामले में थाना सदर तावडू में एमएचसी पद पर तैनात ईएचसी बुरहान को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के पुलिस स्टेशन छोड़ने के आरोप में निलंबित किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 7 जून की शाम बुरहान स्टेशन से गायब हो गए थे. उनकी अनुपस्थिति रोजनामचे में दर्ज की गई. वे लगभग 15 घंटे 50 मिनट बाद 10 जून को ड्यूटी पर लौटे.

विभाग ने इसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए गंभीर अनुशासनहीनता माना. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने बुरहान को भी तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले की जांच डीएसपी फिरोजपुर झिरका को सौंपी गई है.

अनुशासन पर शून्य सहिष्णुता का संदेश

निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय पुलिस लाइन नूंह रहेगा. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है. कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह कार्रवाई जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सख्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मचारियों के बीच यह चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर कर्मचारी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। छोटी-छोटी लापरवाही भी विभाग की साख को नुकसान पहुंचा सकती है.

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