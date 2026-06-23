हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, गाना सुनने और बिना अनुमति गायब होने पर 2 जवान निलंबित

नूंह पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, गाना सुनने और बिना अनुमति गायब होने पर 2 जवान निलंबित

Nuh News In Hindi: नूंह पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने 2 जवान निलंबित किए. एक ड्यूटी पर गाना कार्यक्रम देखने और वीडियो वायरल होने तो दूसरे को बिना अनुमति 15 घंटे गायब रहने पर निलंबित किया गया है.

Written By : लियाकत अली, नूंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 23 Jun 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही के दो अलग-अलग मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दोनों मामलों में नियमित विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

पहले मामले में ईएचसी विजय सिंह, जो थाना सिटी तावडू की ईआरवी-480 के प्रभारी थे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के कारण निलंबित किए गए. 11 जून को कंट्रोल रूम से गांव पचगांव में झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि वहां कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक नृत्य कार्यक्रम चल रहा था.

हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

राणा जी मुझे माफ करना...

वीडियो में विजय सिंह ड्यूटी के दौरान मंच के पास खड़े नजर आए और कार्यक्रम का आनंद लेते दिखे. वीडियो में “राणा जी मुझे माफ करना” जैसे बोल भी सुनाई दिए. इस घटना से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई. उप-पुलिस अधीक्षक तावडू द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए विजय सिंह को निलंबित कर दिया. इस मामले की जांच अब उप-पुलिस अधीक्षक (महिला विरुद्ध अपराध) नूंह को सौंपी गई है. 

बिना अनुमति दो दिन तक गायब रहे जवान

दूसरे मामले में थाना सदर तावडू में एमएचसी पद पर तैनात ईएचसी बुरहान को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के पुलिस स्टेशन छोड़ने के आरोप में निलंबित किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 7 जून की शाम बुरहान स्टेशन से गायब हो गए थे. उनकी अनुपस्थिति रोजनामचे में दर्ज की गई. वे लगभग 15 घंटे 50 मिनट बाद 10 जून को ड्यूटी पर लौटे.

विभाग ने इसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए गंभीर अनुशासनहीनता माना. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने बुरहान को भी तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले की जांच डीएसपी फिरोजपुर झिरका को सौंपी गई है. 

अनुशासन पर शून्य सहिष्णुता का संदेश

निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय पुलिस लाइन नूंह रहेगा. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है. कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह कार्रवाई जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सख्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मचारियों के बीच यह चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर कर्मचारी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। छोटी-छोटी लापरवाही भी विभाग की साख को नुकसान पहुंचा सकती है.

Gurugram News: हैवानियत की इंतहा! 5 माह की गर्भवती बहू को पीटा, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत

Published at : 23 Jun 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Nuh News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
नूंह पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, गाना सुनने और बिना अनुमति गायब होने पर 2 जवान निलंबित
नूंह पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, गाना सुनने और बिना अनुमति गायब होने पर 2 जवान निलंबित
हरियाणा
Gurugram News: हैवानियत की इंतहा! 5 माह की गर्भवती बहू को पीटा, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत
गुरुग्राम में हैवानियत की इंतहा! 5 माह की गर्भवती बहू को पीटा, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत
हरियाणा
हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी
हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी
हरियाणा
करनाल के खाटू श्याम मंदिर में चोरी, दान पत्र से एक लाख रुपये लेकर फरार, CCTV में कैद हुई वारदात
करनाल के खाटू श्याम मंदिर में चोरी, दान पत्र से एक लाख रुपये लेकर फरार, CCTV में कैद हुई वारदात
Advertisement

वीडियोज

नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
विश्व
US-Pak Relations: 'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
एग्रीकल्चर
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ABP NEWS
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
ABP NEWS
Tej Pratap Viral News: तेज प्रताप यादव के घर चोरी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
Tej Pratap Viral News: तेज प्रताप यादव के घर चोरी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
ABP NEWS
Lucknow Viral News: डिप्टी CM Brajesh Pathak लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े
Lucknow Viral News: डिप्टी CM Brajesh Pathak लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े
ABP NEWS
Viral Video: गंगा में ‘चिकन चियर्स’ डालना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई
Viral Video: गंगा में ‘चिकन चियर्स’ डालना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई
Embed widget