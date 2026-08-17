Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: संजय भाटिया को BJP ने दी नई जिम्मेदारी, जानें कौन हैं?

हरियाणा: संजय भाटिया को BJP ने दी नई जिम्मेदारी, जानें कौन हैं?

हरियाणा से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को बीजेपी चीफ नितिन नवीन की नई टीम में अहम जिम्मेदारी मिली है. अब वह बौतर राष्ट्रीय महामंत्री अपनी सेवाएं देंगे.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Aug 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है. बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है.  संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं. उनका जन्म 29 जुलाई 1967 को पानीपत हरियाणा में हुआ था. संजय भाटिया ने 1988 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध आई.बी. कॉलेज, पानीपत से बी.कॉम की डिग्री हासिल की है. संजय भाटिया 2019 में लोकसभा सांसद के रूप में भी चुने गए थे. इसके बाद हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान वे उच्च सदन में पहुंचे हैं. 

संजय भाटिया ने मई 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर 17वीं लोकसभा के सदस्य बने थे. इसके बाद वे 13 सितंबर 2019 को संसदीय गृह मामलों की स्थायी समिति (Standing Committee on Home Affairs) के सदस्य भी बने. इसके अलावा 9 अक्टूबर 2019 को सांसदों के वेतन और भत्तों से जुड़ी संयुक्त समिति (Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament) के सदस्य बनाए गए. वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की Consultative Committee) के भी सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं. 

संगठन का काम भी देख चुके हैं संजय भाटिया

संजय भाटिया हरियाणा में संगठन के काम को भी अंजाम देख चुके हैं. वे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्य महासचिव और हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं. संजय भाटिया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबियों में गिने जाते हैं. भाटिया के एक पंजाबी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं.

अपने कॉलेज के समय से ही वे बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गए थे. 1987 में उन्हें मंडल सेक्रेटरी बनाया गया था. इसके बाद 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बनाए गए. इसके बाद संजय भाटिया को 1998 में बीजेपी के युवा मोर्चा के राज्य महासचिव की जिम्मेदारी दी गई.

संजय भाटिया का नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री की रेस में भी रहा है. कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर के बाद पार्टी उन्हें राज्य की कमान सौंप सकती है, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Sanjay Bhatia Nitin Nabin BJP HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा: संजय भाटिया को BJP ने दी नई जिम्मेदारी, जानें कौन हैं?
हरियाणा: संजय भाटिया को BJP ने दी नई जिम्मेदारी, जानें कौन हैं?
हरियाणा
करनाल: कैंटर पर हाईटेंशन तार गिरने से कई झुलसे, पूर्व फौजी की मौत
करनाल: कैंटर पर हाईटेंशन तार गिरने से कई झुलसे, पूर्व फौजी की मौत
हरियाणा
सोनीपत में रील का जुनून पड़ा भारी, 8 युवक पहुंचे जेल, क्या है मामला?
सोनीपत में रील का जुनून पड़ा भारी, 8 युवक पहुंचे जेल, क्या है मामला?
हरियाणा
बेटियां नहीं आईं तो समाज ने निभाया फर्ज, शिवचरण गुप्ता की 13वीं में उमड़ी भीड़
बेटियां नहीं आईं तो समाज ने निभाया फर्ज, शिवचरण गुप्ता की 13वीं में उमड़ी भीड़
Advertisement

वीडियोज

Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: CJI की अहम टिप्पणी, 'तार्किक परिणाम तक पहुंचाएं'
राम मंदिर चंदा चोरी: CJI की अहम टिप्पणी, 'तार्किक परिणाम तक पहुंचाएं'
राजस्थान
BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?
BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?
क्रिकेट
बांग्लादेश से हार के बाद बढ़ी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल, ICC लगाएगा 44000 डॉलर का जुर्माना!
बांग्लादेश से हार के बाद बढ़ी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल, ICC लगाएगा 44000 डॉलर का जुर्माना!
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका
खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका
इंडिया
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
ABP NEWS
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Embed widget