Haryana News: फौजी का 12 साल का बेटा लापता, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिली साइकिल, तलाश जारी

Haryana News: हरियाणा के पंचकूला से एक हैरान कर देने वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है, यहां एक फौजी का 12 साल का बेटा गुम हो गया है. पुलिस ने परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर मामला दर्ज कर बच्चे की खोज शुरू कर दी है. जांच के दौरान पुलिस को बच्चे की साइकिल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मिली है.

रात 9 बजे घर से निकला था बच्चा

पंचकूला के एम.डी.सी. सेक्टर-5 में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह फौज में काम करता है. 29 नवंबर की रात लगभग 9 बजे उसका बेटा बिना बताए घर से कहीं चला गया. परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास खोज की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला. बच्चा नेवी ब्लू रंग की जैकेट पहनकर घर से निकला था. बाद में परिवार ने आसपास पड़ताल की तो बच्चे की साइकिल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिली, जिसको परिवार वाले घर ले गए. परिवार के मुताबिक बच्चे की लंबाई लगभग 5 फुट 10 इंच है.

रेलवे स्टेशन की फुटेज खंगाल रही पुलिस

पंचकूला एम.डी.सी. थाने के जांच अधिकारी SI यादविंदर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर धारा 140(3) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. बच्चे की साइकिल बरामद हो चुकी है और रेलवे पुलिस चंडीगढ़ स्टेशन की CCTV फुटेज निकलवा रही है.

अधिकारी ने बताया कि फुटेज की जांच के बाद ही कुछ पक्के सुराग मिलने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस की टीमें बच्चे की खोज में जुटी हुई हैं. दूसरी ओर परिवार की चिंता बढ़ी हुई है, इलाके में हर कोई बच्चे के ठीक-ठाक घर वापस आने के लिए दुआएं कर रहा है.

