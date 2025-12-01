दरांती मार पत्नी को उतारा मौत के घाट, डेड बॉडी के साथ सेल्फी लेकर डाला व्हाट्सएप स्टेटस

Coimbatore News: तमिलनाडु के कोयंबटूर के तिरुनेलवेली इलाके में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक हॉस्टल में घुसकर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या महिला से अलग रह रहे उसके पति ने की है. इतना ही नहीं हत्या करने के बाद उसके पति ने डेड बॉडी के साथ सेल्फी भी ली. इस मामले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

झगड़े के बाद पति से अलग रह रही थी महिला

मृतक महिला की पहचान श्रीप्रिया के रूप में हुई है, जो कोयंबटूर में एक निजी संस्थान में नौकरी करती थी. कुछ समय पहले उसका अपने पति बालमुरुगन से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वह हॉस्टल में अलग रह रही थी, लेकिन पति इस बात से बेहद नाराज था और मन ही मन बदला लेने की सोच रहा था.

रविवार दोपहर बालमुरुगन हॉस्टल पहुंचा. वह अपने कपड़ों में एक दरांती छिपाकर लाया था. हॉस्टल में जाते ही उसने श्रीप्रिया से बात करने की कोशिश की. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच तुरंत बहस शुरू हो गई. बहस बढ़ती गई और गुस्से में बालमुरुगन ने दरांती निकालकर श्रीप्रिया पर हमला कर दिया. उसने हॉस्टल के कमरे में ही कई बार वार किए, जिससे श्रीप्रिया की मौके पर ही मौत हो गई.

पत्नी की लाश के पास ली सेल्फी

आरोप है कि हत्या करने के बाद बालमुरुगन ने अपनी पत्नी की लाश के पास खड़े होकर सेल्फी ली और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया. पुलिस का कहना है कि उसने यह दावा भी किया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया.

यह खौफनाक घटना हॉस्टल में मौजूद अन्य लड़कियों के सामने हुई. हमले को देखते ही सभी छात्राएं डर के मारे चीखते हुए बाहर भागने लगीं. पूरा माहौल दहशत से भर गया. लेकिन इतना सब करने के बाद भी बालमुरुगन भागा नहीं. वह घटनास्थल पर ही शांत बैठा रहा और पुलिस के आने का इंतजार करता रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया और हथियार भी जब्त कर लिया.

घटना से इलाके में मची सनसनी

इस घटना ने पूरे कोयंबटूर में सनसनी मचा दी है. राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है. विपक्ष का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है. वहीं राज्य पुलिस का कहना है कि यह एक व्यक्तिगत विवाद का मामला है और पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है.

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या से पहले क्या निजी विवाद चल रहा था और क्या सच में कोई संबंध का संदेह इस घटना की वजह था.