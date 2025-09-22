30 लाख की रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने सिखाया सबक, रेंगता हुआ आया नजर

हरियाणा में इन दिनों बदमाश जैसे ही वारदात को अंजाम देते हैं तो पुलिस उन्हें बड़ा सबक सिखाने से नहीं चूक रही है. यमुनानगर जिले में फायरिंग, एनकाउंटर और फिरौती मांगने की घटना आम हो गई है. बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बदमाश को निशानदेही के लिए जमीन पर रेंगते हुए लेकर आई.

दरअसल, हरियाणा में गैंगस्टर के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं. यूपी में बदमाशों के ऑपरेशन लंगड़ा के बाद हरियाणा में भी उसका ट्रेलर दिखाई दे रहा है. यमुनानगर जिले के साढोरा कस्बे में 13 सितंबर की रात माइग्रेशन सेंटर संचालक के घर पर 30 लाख की फिरौती ना देने पर बाइक सवार दो बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने एक बदमाश को तो गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा अभी भी फरार है.

सोमवार (22 सितंबर) को साढोरा पुलिस बदमाश को इमीग्रेशन सेंटर संचालक के घर निशानदेही के लिए लेकर आई. जैसे ही पुलिस की गाड़ी की खिड़की खुली तो हर कोई हैरान रह गया. बदमाश जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा था और पुलिस उसे जंजीरों में जकड़कर निशानदेही के लिए लेकर पहुंची थी.

रंगदारी के लिए की थी फायरिंग

इमीग्रेशन सेंटर संचालक के परिवार के सदस्य ने बताया 13 सितंबर की रात रंगदारी के लिए घर पर फायरिंग की गई थी. दो बदमाश मौके से फरार हो गए थे जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी. साढोरा थाने के जांच अधिकारी ने बताया कि आजकल युवा विदेश जाने के नाम पर और थोड़े से पैसे के लिए विदेश में बैठे गैंगस्टर की चुंगल में फंस जाते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं.

गैंगस्टर्स के बहकावे में न आएं युवा- पुलिस

उन्होंने कहा कि हम ऐसे युवाओं से अपील करते हैं कि गैंगस्टर से बहकावे में ना आए वरना अंजाम ऐसा ही होगा. बदमाश साहिल ने बताया कि वेंकट गर्ग ने मेरे से संपर्क किया और 6 महीने से हम एक दूसरे के संपर्क में थे, उन्होंने युवाओं से भी अपील की है अपठित घटनाओं को अंजाम न दे वरना उसका अंजाम बुरा होता है.