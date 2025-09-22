रेवाड़ी: लिव-इन पार्टनर की 5 साल की बच्ची को शख्स ने उतारा मौत के घाट, फर्श से पटककर की हत्या

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी मचा दी है. दरअसल, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने अपनी पार्टनर की पांच साल की मासूम बेटी को क्रूरता से कमरे के फर्श पर पटक-पटक कर हत्या कर दी.

आरोपी ने शव को तिरपाल में पैक कर बेड के नीचे छुपा दिया और फरार हो गया. बच्ची का शव चार दिनों तक कमरे में सड़ता रहा, जब बदबू फैलने लगी तो पड़ोसियों ने मां को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का दावा है कि घटना सोने के हार को लेकर हुई जिद के गुस्से में हुई.

लिव-इन में रहते थे दोनों

पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय आरोपी ऋतिक और महिला कविता लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. महिला की पांच वर्षीय बेटी भी उनके साथ ही रहती थी. 13 सितंबर को दोनों बाजार गए थे, जहां सोने का हार खरीदने को लेकर दोनों के बीच जमकर कहासुनी हो गई. झगड़े के बाद ऋतिक ने महिला को बाजार में ही छोड़ दिया और अकेला किराए के कमरे पर लौट आया. वहीं, महिला कहासुनी के बाद बाजार से ही रिश्तेदार के घर चली गई.

फर्श पर पटक पटककर मार डाला

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जब वह कमरे पर पहुंचा तो बच्ची रो रही थी और अपनी मां के पास जाने की जिद कर रही थी. इसको लेकर वह गुस्से में आ गया. उसने बच्ची को कमरे के फर्श पर कई बार जोर-जोर से पटक दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद रितिक ने शव को तिरपाल में लपेटा, बेड के नीचे छुपा दिया और कमरे का ताला लगाकर फरार हो गया. इस दौरान वह महिला को फोन पर झूठ बोलता रहा कि बच्ची बिल्कुल ठीक है और सो रही है.

बदबू से पड़ोसियों को हुआ शक

चार दिन बाद खुलासा: बदबू से पड़ोसियों को शक घटना के चार दिन बाद यानी 17 सितंबर को कमरे से तेज बदबू आने लगी. पड़ोसियों ने शक होने पर महिला को फोन किया. महिला जब कमरे पर पहुंची तो ताला तोड़कर अंदर गईं. वहां बेड के नीचे छुपा तिरपाल लिफ्ट करने पर उन्हें अपनी बेटी का सड़ता शव मिला. सदमे में आई महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

आरोपी को किया गिरफ्तार

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्ची की मौत पटकने से सिर पर लगी चोटों के कारण हुई. आरोपी के फरार होने की सूचना पर पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया था. इसके बाद शनिवार देर शाम आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

कई धाराओं में केस दर्ज

पूछताछ के दौरान आरोपी ऋतिक ने हत्या कबूल ली. उसने कहा महिला सोने का हार खरीदने पर जिद कर रही थी. बाजार में झगड़ा होने के बाद मैं गुस्से में घर लौटा. बच्ची रोने लगी तो मैंने गुस्से में उसे पटक दिया. जब एहसास हुआ कि वह मर चुकी है, तो डर गया और फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और बच्ची के साथ क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.