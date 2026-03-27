HSGMC को बड़ा झटका! हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक कमीशन ने रद्द किया 104 करोड़ का सालाना बजट

HSGMC Budget: हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक कमीशन ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) के जनरल हाउस मीटिंग में पास किए गए सालाना बजट को रद्द कर दिया है. न्यायिक कमीशन का कहना है कि इस बजट को पास करने के लिए जरूरी सदस्यों की संख्या यानी कोरम पूरा नहीं था. इसलिए यह बजट अब मान्य नहीं माना जाएगा.

पंचकूला के सेक्टर 1 जिला सचिवालय में हुई सुनवाई में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 104 करोड़ रुपये के बजट को रद्द किया गया. बजट से जुड़े सभी फैसले भी रद्द कर दिए गए हैं.

बजट पास करने की प्रक्रिया में विवाद

जानकारी के अनुसार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) के प्रधान जगदीश सिंह झींडा और उनकी टीम ने सालाना बजट पेश किया था. लेकिन बजट पेश करने के समय कमेटी के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया और न्यायिक कमीशन से शिकायत की. उनका कहना था कि मीटिंग में पर्याप्त सदस्य मौजूद नहीं थे, इसलिए कोरम पूरा नहीं था.

मीटिंग 7 जनवरी को कुरुक्षेत्र में हुई थी. उस मीटिंग में कमेटी का दावा था कि 105 करोड़ रुपये का बजट पास हो गया. लेकिन सीनियर उप-प्रधान गुरमीत सिंह ने कहा कि जरूरी सदस्य संख्या 33 होनी चाहिए थी, जबकि सिर्फ 28 सदस्य मौजूद थे. इसके बावजूद प्रधान और कुछ अन्य सदस्यों ने बजट पास होने का दावा कर दिया.

न्यायिक कमीशन की सख्त कारवाई

जब यह मामला न्यायिक कमीशन के पास पहुंचा, तो कमीशन ने सभी (HSGMC) 49 सदस्यों को तलब किया और पक्षों की सुनवाई की. सुनवाई के बाद कमीशन ने स्पष्ट किया कि बजट पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है. चूंकि मीटिंग में बहुमत पूरा नहीं था, इसलिए 104 करोड़ रुपये का सालाना बजट रद्द कर दिया गया.

कमीशन ने यह भी निर्देश दिया कि चीफ सेक्रेटरी और प्रधान को बजट संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. अब पुराने बजट को पूरी तरह साफ़ करने के बाद ही नया बजट पेश किया जा सकेगा.