हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाFaridabad News: हरियाणा में फायर ब्रिगेड की 2 दिन की हड़ताल का ऐलान, क्या हैं मांगें?

Faridabad News: हरियाणा में फायर ब्रिगेड की 2 दिन की हड़ताल का ऐलान, क्या हैं मांगें?

Faridabad News In HindI: फरीदाबाद में शहीद 2 दमकलकर्मियों के मुआवजे की मांग को लेकर हरियाणा फायर विभाग 2 दिन की हड़ताल पर है. मांगें न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

By : राजेश यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Apr 2026 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में फायर विभाग (Fire Department) के कर्मचारी आज से दो दिन की राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं. पूरे प्रदेश में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और काम ठप कर कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

यह हड़ताल फरीदाबाद में आग बुझाते समय अपनी जान गंवाने वाले दो दमकलकर्मियों के परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने की मांग को लेकर की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

करीब दो महीने पहले फरीदाबाद में एक भयंकर आग बुझाने के दौरान ड्यूटी पर तैनात फायर विभाग के दो कर्मचारियों की बुरी तरह झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई थी. कर्मचारियों की मांग है कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इन जवानों के परिवारों को सरकार की तरफ से उचित आर्थिक सहायता (अनुदान राशि) और मदद दी जाए.

सरकार से दो बार वार्ता रही विफल

हरियाणा फायर विभाग के राज्य प्रधान एवं नगरपालिका उप प्रधान राजेंद्र सिंह और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि दो महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो कोई अधिकारी और न ही कोई राजनेता पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचा है.

कर्मचारियों ने बताया कि परिजनों की मदद के लिए सरकार और आला अधिकारियों के साथ उनकी दो बार अहम बैठकें हो चुकी हैं. इन बैठकों में सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला. इसी बेरुखी और अनदेखी से नाराज होकर आज पूरा विभाग धरने पर बैठ गया है.

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया है. फिलहाल यह राज्यव्यापी हड़ताल केवल 2 दिन के लिए बुलाई गई है. यदि इन 48 घंटों के भीतर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं और शहीद कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद जारी नहीं की, तो पूरा फायर विभाग अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) पर चला जाएगा.

प्रदेश पर मंडराया बड़ा खतरा

फायर विभाग की इस राज्यव्यापी हड़ताल से पूरे हरियाणा में सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. पूरे राज्य के दमकलकर्मी काम छोड़कर धरने पर हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इन दो दिनों में प्रदेश के किसी शहर या फैक्ट्री में आग लगने की कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसे कौन बुझाएगा? यदि सरकार ने जल्द इस विवाद का हल नहीं निकाला और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हो गई, तो किसी बड़े हादसे की स्थिति में पूरे के पूरे शहर के जलने और भारी जान-माल के नुकसान का खतरा बना हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 08 Apr 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Faridabad News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Faridabad News: हरियाणा में फायर ब्रिगेड की 2 दिन की हड़ताल का ऐलान, क्या हैं मांगें?
फरीदाबाद: हरियाणा में फायर ब्रिगेड की 2 दिन की हड़ताल का ऐलान, क्या हैं मांगें?
हरियाणा
हरियाणा के झज्जर बदमाशों ने फाइनेंसर को गोलियों से भूना, दिनदहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत
हरियाणा के झज्जर बदमाशों ने फाइनेंसर को गोलियों से भूना, दिनदहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत
हरियाणा
Yamunanagar News: पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग का आरोपी कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार, पुल से कूदने पर पैर टूटे
पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग का आरोपी कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार, पुल से कूदने पर पैर टूटे
हरियाणा
कुरुक्षेत्र: बाबा रामपाल को 11 साल की सजा के बाद राहत, देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत
कुरुक्षेत्र: बाबा रामपाल को 11 साल की सजा के बाद राहत, देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Bharat Ki Baat: क्या ईरान लेगा बदला, ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका ? | Iran US Israel War
6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे अक्षय कुमार
समय रैना ने खोले सभी राज: रणवीर अलबादिया विवाद, लेटेंट कंट्रोवर्सी और स्टिल अलाइव शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
बिहार
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
अनंत अंबानी बर्थडे बैश: शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक, जामनगर पहुंचे ये सेलेब्स
अनंत अंबानी बर्थडे बैश: शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक, जामनगर पहुंचे ये सेलेब्स
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
क्रिकेट
बांग्लादेश क्रिकेट पर फिक्सिंग का दाग, BCB चुनावों में हुई थी गड़बड़ी, जांच में बहुत बड़ा खुलासा
बांग्लादेश क्रिकेट पर फिक्सिंग का दाग, BCB चुनावों में हुई थी गड़बड़ी, जांच में बहुत बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget