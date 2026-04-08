Faridabad News: हरियाणा में फायर ब्रिगेड की 2 दिन की हड़ताल का ऐलान, क्या हैं मांगें?
Faridabad News In HindI: फरीदाबाद में शहीद 2 दमकलकर्मियों के मुआवजे की मांग को लेकर हरियाणा फायर विभाग 2 दिन की हड़ताल पर है. मांगें न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.
हरियाणा में फायर विभाग (Fire Department) के कर्मचारी आज से दो दिन की राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं. पूरे प्रदेश में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और काम ठप कर कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.
यह हड़ताल फरीदाबाद में आग बुझाते समय अपनी जान गंवाने वाले दो दमकलकर्मियों के परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने की मांग को लेकर की जा रही है.
क्या है पूरा मामला?
करीब दो महीने पहले फरीदाबाद में एक भयंकर आग बुझाने के दौरान ड्यूटी पर तैनात फायर विभाग के दो कर्मचारियों की बुरी तरह झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई थी. कर्मचारियों की मांग है कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इन जवानों के परिवारों को सरकार की तरफ से उचित आर्थिक सहायता (अनुदान राशि) और मदद दी जाए.
सरकार से दो बार वार्ता रही विफल
हरियाणा फायर विभाग के राज्य प्रधान एवं नगरपालिका उप प्रधान राजेंद्र सिंह और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि दो महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो कोई अधिकारी और न ही कोई राजनेता पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचा है.
कर्मचारियों ने बताया कि परिजनों की मदद के लिए सरकार और आला अधिकारियों के साथ उनकी दो बार अहम बैठकें हो चुकी हैं. इन बैठकों में सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला. इसी बेरुखी और अनदेखी से नाराज होकर आज पूरा विभाग धरने पर बैठ गया है.
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया है. फिलहाल यह राज्यव्यापी हड़ताल केवल 2 दिन के लिए बुलाई गई है. यदि इन 48 घंटों के भीतर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं और शहीद कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद जारी नहीं की, तो पूरा फायर विभाग अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) पर चला जाएगा.
प्रदेश पर मंडराया बड़ा खतरा
फायर विभाग की इस राज्यव्यापी हड़ताल से पूरे हरियाणा में सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. पूरे राज्य के दमकलकर्मी काम छोड़कर धरने पर हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इन दो दिनों में प्रदेश के किसी शहर या फैक्ट्री में आग लगने की कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसे कौन बुझाएगा? यदि सरकार ने जल्द इस विवाद का हल नहीं निकाला और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हो गई, तो किसी बड़े हादसे की स्थिति में पूरे के पूरे शहर के जलने और भारी जान-माल के नुकसान का खतरा बना हुआ है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL