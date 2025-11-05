लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने 'H Files' प्रेस कांफ्रेंस के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'वोट चोरी' के गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी ने हरियाणा के कुछ बूथों की वोटर लिस्ट की तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया कि 2 करोड़ मतदाताओं में से करीब 25 लाख मतदाता फर्जी हैं. यानी हर 8 में एक वोट चोरी हो रही है. इसके लिए राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए कई सबूत पेश किए, जिनमें एक ही व्यक्ति की तस्वीर पर अलग-अलग वोटर्स का नाम लिखा था.

राहुल गांधी के आरोपों पर अब हरियाणा चुनाव आयोग का जवाब आया है. इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावों को निराधार बताते हुए एक एक्स पोस्ट किया, जिसमें 15 पॉइंट्स में डिटेल दी गई है कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार की गई थी.

राहुल गांधी के आरोप पर हरियाणा चुनाव आयोग का जवाब

हरियाणा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब देते हुए बताया गया है कि-

1. 02 अगस्त 2024 को मसौदा वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर की गई थी.

2. SSR के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों की कुल संख्या 4,16,408 थी.

3. बीएलओ की कुल संख्या: 20,629

4. अंतिम मतदाता सूची 27.8.2024 को प्रकाशित और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर की गई.

5. जिला मजिस्ट्रेट के पास ईआरओ के खिलाफ दायर अपीलों की संख्या: शून्य

6. जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के खिलाफ सीईओ के पास दायर दूसरी अपीलों की संख्या: शून्य

7. नाम वापसी की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया और 16.9.2024 को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया

Some Important Facts in respect of Haryana Assembly Elections 2024 pic.twitter.com/q66ZID485X — Chief Electoral Officer, Haryana (@ceoharyana) November 5, 2025



8. मतदान केंद्रों की कुल संख्या: 20,632

9. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या: 1,031

10. सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों की कुल संख्या: 86,790

11. मतदान के अगले दिन जांच के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दी गई आपत्तियों की संख्या: शून्य

12. मतगणना के लिए सभी उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतगणना एजेंटों की संख्या: 10,180

13. मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त शिकायतें/आपत्तियां: 5

14. परिणाम 8.10.2024 को घोषित किया जाएगा

15. चुनावों को चुनौती देने के लिए दायर चुनाव याचिकाओं की संख्या: 23

इस पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग यह दावा कर रहा है कि हरियाणा इलेक्शन के समय विपक्षी दल की ओर से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी. इसके अलावा, इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी काम पारदर्शिता के साथ किए गए और सभी जरूरी आंकड़े हर पार्टी के साथ साझा किए गए थे.

राहुल गांधी के आरोप पर INLD के अभय चौटाला का बयान

दूसरी ओर हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी (INLD) के अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. यह कांग्रेस की पुरानी आदत है. राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, वही बताएं लेकिन जिस तरह वह सेना के लिए बोल रहे हैं वह बहुत शर्मनाक है. पता नहीं किस एजेंसी के आधार पर वह ऐसा कह रहे हैं यह सोचने वाली बात है.