बिहार चुनाव को लेकर महिपाल ढांडा ने किया बड़ा दावा, बोले- 'जनता स्पष्ट रूप से...'

बिहार की राजनीति में ‘जंगलराज-2’ पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग अनावश्यक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि राज्य की जनता स्पष्ट रूप से सुशासन और विकास के पक्ष में खड़ी है. इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी. दूसरी तरफ, शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी तीखा प्रहार किया है.

जंगलराज पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?

महिपाल ढांडा ने कहा, “लोग कह रहे हैं कि फिर से जंगलराज आ गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें जंगलराज की वापसी नहीं चाहिए. जिन लोगों को लगता है कि एनडीए सरकार में कोई काम नहीं हुआ, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आज भी एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं. विकास तथा सुशासन की गंगा रुकने वाली नहीं है.” उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी.

शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे, लेकिन “मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे बिहार चुनाव में प्रचार करने क्यों नहीं गए?”

ढांडा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताने का काम करते हैं. उन्होंने कहा, “अगर भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो यह बात यहीं देश के भीतर क्यों नहीं कहते? बहन-भाई दोनों एक अंतरराष्ट्रीय एजेंट की तरह काम कर रहे हैं.”

खिलाड़ियों के लेकर क्या बोले शिक्षा मंत्री?

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने खेलों में हरियाणा की बेटियों की उपलब्धियों पर भी प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी को ब्रांड एंबेसडर बनाकर राज्य का मान बढ़ाया है.

उन्होंने कहा, “यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटियां कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी सहित हर क्षेत्र में ऊंचे मुकाम हासिल कर रही हैं. हमें उन पर फख्र है कि वे देश-दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं.”