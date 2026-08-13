पलवल में 5 किमी लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा, मंत्री गौरव गौतम बोले- 'वर्ल्ड रिकॉर्ड...'

देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के सम्मान का अद्भुत संगम गुरुवार को पलवल की धरती पर देखने को मिला. हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में आयोजित ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा ने पलवल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया. 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. शहर की सड़कों पर जहां नजर गई, वहां हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति और जुबां पर भारत माता की जय के जयघोष सुनाई दिए.

यात्रा की शुरुआत सुबह पलवल पुलिस लाइन से हुई. जैसे ही विशाल तिरंगा यात्रा आगे बढ़ी, पूरे शहर का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया. यात्रा के मार्ग में करीब 20 स्थानों पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने पुष्पवर्षा एवं भव्य स्वागत कर यात्रा का अभिनंदन किया. कई स्थानों पर भारत माता के जयकारों और राष्ट्रभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा.

इस ऐतिहासिक यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली. छोटे-छोटे स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, मातृशक्ति से लेकर युवाओं तक और शिक्षकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक ने पूरे उत्साह के साथ तिरंगे का सम्मान किया. लोगों ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा का स्वागत किया और देश की एकता, अखंडता तथा राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया.

पुलिस लाइन से शुरू हुआ देशभक्ति का कारवां

सुबह पलवल पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ. निर्धारित समय पर विशाल तिरंगे के साथ यात्रा आगे बढ़ी तो हजारों लोग इस कारवां का हिस्सा बनते चले गए. यात्रा के आगे और पीछे देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण दिखाई दिया. युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.

विशाल तिरंगे की लंबाई ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने जब एक साथ लहराते हुए इस विशाल तिरंगे को देखा तो पूरा माहौल भावुक और गौरवान्वित हो उठा. अनेक लोगों ने तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया.

Palwal, Haryana: On Tiranga Yatra, Minister Gaurav Gautam says, "It was a very historic day. Today, the people of Palwal worked towards creating a world record. A 5-kilometre-long Tricolour... six to six-and-a-half kilometres of people walked on foot... Today, through this… pic.twitter.com/LoNV50Riak — IANS (@ians_india) August 13, 2026

करीब 20 स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत

पुलिस लाइन से शुरू होकर यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ी, विभिन्न स्थानों पर लोगों ने इसका स्वागत किया. करीब 20 स्थानों पर यात्रा के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं. कहीं फूलों की वर्षा हुई तो कहीं राष्ट्रभक्ति के गीतों के बीच लोगों ने तिरंगे का अभिनंदन किया.

स्वागत स्थलों पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं, आरडब्ल्यूए, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने भी यात्रा के स्वागत में सहभागिता की. लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, गौरव और अस्मिता का प्रतीक है.

स्कूलों में दिखा देशभक्ति का उत्साह

तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों की भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष रूप से आकर्षक बना दिया. बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ यात्रा के स्वागत के लिए पहुंचे. बच्चों के हाथों में छोटे-छोटे तिरंगे और चेहरे पर देशभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था.

विद्यार्थियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम् और तिरंगे के सम्मान में नारे लगाए. शिक्षकों ने भी बच्चों के साथ इस ऐतिहासिक अवसर में भागीदारी की. बच्चों के लिए यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रप्रेम की भावना को करीब से समझने का अवसर भी बनी.

मातृशक्ति ने बढ़ाया यात्रा का गौरव

तिरंगा यात्रा के स्वागत में मातृशक्ति की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही. बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा के मार्ग पर पहुंचीं और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के इस आयोजन का हिस्सा बनीं. महिलाओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और भारत माता के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया.

मातृशक्ति की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति की भावना समाज के प्रत्येक वर्ग में समान रूप से मौजूद है. महिलाओं और युवतियों ने भी इस ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया.

बुजुर्गों ने भी लिया उत्साह से हिस्सा

तिरंगा यात्रा में बुजुर्गों की मौजूदगी भी खास आकर्षण का केंद्र रही. कई बुजुर्ग यात्रा के स्वागत के लिए घंटों पहले पहुंच गए. उन्होंने तिरंगे को सम्मानपूर्वक सलामी दी और युवाओं को राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया.

बुजुर्गों का कहना था कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम नई पीढ़ी को देश के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास कराते हैं. उनके चेहरे पर गर्व और आंखों में भावुकता साफ दिखाई दे रही थी.

मंत्री गौरव गौतम ने किया आयोजन

हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. खेल मंत्री के नेतृत्व में निकली इस यात्रा ने युवाओं को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया.

'आन, बान और शान का प्रतीक है तिरंगा'

गौरव गौतम ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है. तिरंगे के सम्मान में पलवल की जनता का इस तरह एकजुट होना पूरे जिले के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि देशभक्ति किसी एक व्यक्ति, संगठन या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय के दिल में बसती है.

उन्होंने यात्रा में शामिल सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि पलवल की जनता ने तिरंगे के सम्मान में जिस उत्साह का परिचय दिया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा.

सड़कें बनीं देशभक्ति का मंच

यात्रा के दौरान पलवल की सड़कें देशभक्ति के मंच में तब्दील नजर आईं. जगह-जगह लोग हाथों में तिरंगा लेकर खड़े थे. कई स्थानों पर बच्चों और युवाओं ने राष्ट्रभक्ति के गीतों पर उत्साह व्यक्त किया. यात्रा में शामिल लोगों ने एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संदेश दिया.

विशाल तिरंगे को संभालने और उसके साथ चलने में बड़ी संख्या में लोगों ने सहयोग किया. यात्रा के दौरान अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया गया. पुलिस एवं प्रशासन की टीमों ने यातायात व्यवस्था को संभालते हुए यात्रा को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग किया.

देश की एकता और अखंडता का दिया संदेश

तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल एक विशाल तिरंगे के साथ शहर में भ्रमण करना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम का संदेश जन-जन तक पहुंचाना भी था.

यात्रा में शामिल लोगों ने यह संदेश दिया कि अलग-अलग विचार, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज के नीचे पूरा देश एक है. तिरंगा हर भारतीय की पहचान और गौरव का प्रतीक है.

पलवल में निकली इस यात्रा ने इसी भावना को मजबूत किया. हजारों लोगों का एक साथ आना इस बात का प्रतीक रहा कि जब देश और तिरंगे के सम्मान की बात आती है तो पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा होता है.

सोशल मीडिया पर भी छाया तिरंगा उत्सव

ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा के दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होते नजर आए. विशाल तिरंगे के वीडियो, यात्रा में उमड़ी भीड़, स्कूली बच्चों की भागीदारी और विभिन्न स्थानों पर हुए स्वागत के वीडियो लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए.

लोगों ने यात्रा की तस्वीरों के साथ देशभक्ति के संदेश पोस्ट किए. विशाल तिरंगे के साथ चलती भीड़ के दृश्य आकर्षण का केंद्र बने रहे. युवाओं में विशेष रूप से इस आयोजन को लेकर उत्साह दिखाई दिया.

पलवल के लिए यादगार रहा दिन!

पलवल की जनता के लिए यह दिन लंबे समय तक यादगार रहने वाला रहा. सुबह से ही शहर में देशभक्ति का माहौल बना रहा और यात्रा के गुजरने के साथ यह उत्साह और बढ़ता गया.

एक ओर विशाल तिरंगा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों की एकजुट भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया. बच्चों के चेहरे की खुशी, महिलाओं का उत्साह, बुजुर्गों का गर्व और युवाओं की ऊर्जा ने इस यात्रा को जनभागीदारी का स्वरूप प्रदान किया.

तिरंगे के नीचे एकजुट हुआ पलवल

तिरंगा यात्रा ने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के सामने हर पहचान छोटी है और देश सबसे बड़ा है. यात्रा में शामिल लोगों ने तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया.

पलवल की धरती पर आयोजित यह यात्रा आने वाले समय में देशभक्ति और जनभागीदारी के एक बड़े उदाहरण के रूप में याद की जाएगी. 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकला यह कारवां केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम की सामूहिक अभिव्यक्ति बन गया.