टीशर्ट पर लिखा 'हत्यारा', स्कूटी का नंबर प्लेट 420! वायरल हो रहा हरियाणा का यह शख्स

डबुआ थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक युवक अपनी टी-शर्ट पर बड़े अक्षरों में ‘हत्यारा’ लिखा हुआ और इलेक्ट्रिक स्कूटी की नंबर प्लेट की जगह ‘420’ लिखा हुआ लगाकर सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में डर का माहौल बन रहा था. कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर डबुआ थाना पुलिस को सूचना दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डबुआ थाना प्रभारी रणधीर सिंह की टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवक की पहचान की और आज बुधवार को डबुआ मार्केट से उसे पकड़ लिया. पकड़ा युवक की पहचान लखन निवासी डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. युवक पेशे से मीट की दुकान चलाता है.

युवक का बयान

पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मीट का काम करता है और मुर्गा काटने का काम होने के कारण उसने मार्केट से ‘हत्यारा’ नाम की टी-शर्ट खरीदी थी. उसे यह टी-शर्ट पहनने में कोई गलत बात नहीं लगी, इसलिए वह इसे अक्सर पहनकर दुकान या मार्केट चला जाता था.

वहीं, जब पुलिस ने स्कूटी पर ‘420’ लिखने का कारण पूछा तो युवक ने बताया कि उसकी स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती. इसलिए उसने मज़े के तौर पर ‘420’ नंबर खुद लिखवा लिया, क्योंकि उसे यह नंबर पसंद था और “स्टाइलिश” लगता था. उसने यह भी बताया कि स्कूटी पर ‘मॉन्स्टर’ के स्टिकर भी उसी ने लगवाए थे.

पुलिस की कार्रवाई और अपील

थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कई लोगों ने फोन करके सूचना दी थी कि मार्केट में एक युवक ‘हत्यारा’ लिखी टी-शर्ट और स्कूटी पर ‘420’ लिखवाकर घूम रहा है, जिससे आसपास के लोगों और बच्चों में डर का माहौल बन गया था. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने युवक की पहचान की और उसे डबुआ मार्केट से पकड़कर थाने लेकर आई.

थाना प्रभारी ने आगे बताया कि युवक से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी गलती कबूल की है और कहा है कि वह अब ऐसी टी-शर्ट नहीं पहनेगा और अपनी स्कूटी से ‘420’ का निशान भी हटा देगा.

रणधीर सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में नियम अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि समाज में यह संदेश जाए कि इस तरह की हरकतें करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर डर फैलाने, कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने या समाज में गलत संदेश देने वाली कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डबुआ थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे.