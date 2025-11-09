हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, उनका दिमाग घूमता है', हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, उनका दिमाग घूमता है', हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

Haryana News: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने थार और बुलेट चलाने वालों पर विवादित बयान दिया कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, उनका दिमाग घुमा होता है." उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घुमा होगा." 

यह बयान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जब हाल के वर्षों में थार गाड़ियों से जुड़े हादसों और स्टंट के मामलों पर सवाल उठाए जा रहे थे. डीजीपी का यह बयान कानून व्यवस्था और युवाओं के वाहनों के प्रति नजरिए पर बहस छेड़ गया है.

थार और बुलेट बने ‘पावर सिंबल’!

भारत में थार और बुलेट जैसी गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि ताकत और रुतबे की पहचान मानी जाती हैं. लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जगह इन वाहनों का इस्तेमाल स्टंट और अवैध रेसिंग के लिए हो रहा है. डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि "जिस तरह की गाड़ियां हैं, वो माइंडसेट शो करती हैं. थार गाड़ी वाले स्टंट करते हैं. हमारे एसीपी के बेटे ने थार से एक को कुचला, बाद में पैरवी करने आए."

कानून का दुरुपयोग भी चिंता का विषय- DGP

डीजीपी ओपी सिंह ने आगे कहा कि राज्य में कानून का दुरुपयोग बढ़ रहा है. उनके मुताबिक, "राज्य में आने वाली कम से कम 20 प्रतिशत शिकायतें झूठी होती हैं, जिनमें अधिकतर व्यक्तिगत विवादों से उपजी होती हैं." 

उन्होंने कहा कि पुलिस का कर्तव्य केवल अपराध नियंत्रित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाना भी है. सिंह ने कहा कि पुलिस को जनता के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए रखने होंगे और 'पावर' का इस्तेमाल संयम से करना होगा.

जनता से भरोसे का रिश्ता जरूरी- DGP

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने जोर दिया कि पुलिस का चेहरा जनता के बीच भरोसेमंद बनना चाहिए. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि पुलिस को नागरिक-हितैषी बनना होगा और भरोसे की कमी को दूर करना होगा. उनका बयान युवाओं के व्यवहार, वाहनों के प्रतीकात्मक इस्तेमाल और कानून व्यवस्था पर गंभीर चर्चा की ओर इशारा करता है. फिलहाल डीजीपी का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग इसे समाज में बढ़ते दिखावे और ‘रुतबे की गाड़ियों’ के चलन से जोड़कर देख रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
स्पोर्ट्स
KL Rahul vs Rishabh Pant: केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
स्पोर्ट्स
KL Rahul vs Rishabh Pant: केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget