हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, इलाज के बहाने ले गई थी मायके

Haryana News: फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, इलाज के बहाने ले गई थी मायके

Haryana News: फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. ससुरालवालों को बताया कि उसकी बीमारी से मौत हो गई है. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 09 Nov 2025 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

फरीदाबाद के एनआईटी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

यह घटना एनआईटी फरीदाबाद के कृष्णा नगर इलाके की है. मृतक की पहचान अरुण के रूप में हुई है, जो एक निजी अस्पताल में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था. पुलिस के मुताबिक, अरुण की पत्नी पूनम पर शक गहराने के बाद परिजनों ने एनआईटी थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में दावा किया गया है कि पूनम ने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या रची.

इलाज के बहाने मायके ले गई

शिकायतकर्ता सूरजपाल, जो मृतक के पिता हैं. उन्होंने बताया कि उनका बेटा अरुण कई दिनों से बुखार से पीड़ित था. गुरुवार को पूनम ने इलाज कराने के बहाने उसे एनआईटी 5 स्थित अपने मायके ले गई. वहां उसने अपने प्रेमी को भी घर बुलाया. बताया जा रहा है कि दवा खाने के बाद अरुण जब सो गया, तो पूनम और उसके प्रेमी ने मिलकर उसका गला घोंट दिया.

बीमारी से मौत बताकर पिता को दिया झांसा

हत्या के बाद पूनम ने अपने ससुर सूरजपाल को फोन कर बताया कि अरुण की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई है. जब परिवार मौके पर पहुंचा तो उन्होंने अरुण की गर्दन पर गहरे निशान देखे. सूरजपाल ने कहा, “ऐसा लग रहा था जैसे बेल्ट या रस्सी से गला घोंटा गया हो. उसी वक्त हमें शक हो गया कि अरुण की हत्या की गई है.”

पत्नी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने सूरजपाल की शिकायत के आधार पर पूनम और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. एनआईटी थाना प्रभारी और जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि पूनम को हिरासत में लिया गया है और उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

नरेश कुमार ने बताया कि परिवार के मुताबिक, अरुण और पूनम की शादी सात साल पहले हुई थी. शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे. पूनम के संबंध किसी अन्य व्यक्ति से होने की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस अब पूनम के प्रेमी और वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है. मामला हत्या का है, इसलिए पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है.फिलहाल पूनम से लगातार पूछताछ जारी है.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 06:46 AM (IST)
Tags :
Faridabad News ABP NEWS HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget