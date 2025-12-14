हरियाणा: अनिल विज के काफिले के बीच घुस उनकी कार को मारी टक्कर, बाल बाल बचे मंत्री

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के काफिले में एक काले रंग की गाड़ी घुस गई. जिसने विज की गाड़ी को टक्कर मार दी. हालांकि, इस घटना में विज को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस टक्कर के बाद तुरंत विज के काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी को घेर लिया और चालक को पकड़ लिया.

चालक STF में तैनात है. फिलहाल पड़ाव थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. इस हादसे में हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज रविवार (14 दिसंबर) हादसे का शिकार हो गए. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया आनन-फानन में मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया.

काफिले में घुसकर कार ने मारी जोरदार टक्कर

बता दें कि मंत्री अनिल विज के सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर एक तेज रफ्तार कार ने सीधे विज की कार में जोरदार टक्कर मारी. यह हादसा पड़ाव थाना क्षेत्र में हुआ है. मंत्री अनिल विज के आगे और पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था, लेकिन एक काले रंग की गाड़ी ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे मंत्री की कार को निशाना बनाया.

गनीमत रही कि मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस बीच काफिले में सवार पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट हो गए और कमांडो ने गाड़ी को घेर लिया. पूछताछ में पता चला कि ड्राइवर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का एक कर्मी है. पड़ाव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में जांच की जा रही है.

हादसे में बाल-बाल बचे अनिल विज

इस हादसे में कैबिनेट मंत्री अनिल विज बाल-बाल बच गए. किसी भी तरह की उनको चोटें नहीं आई है. ऐसे में उनकी सुरक्षा में हुई चूक पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल मंत्री विज की कार को रवाना कर दिया गया. पुलिस द्वारा आरोपी एसटीएफ कर्मी को हिरासत में ले लिया गया. उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस हर तरीके से इस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना को लेकर अभी तक कोई भी वजह सामने नहीं आई है. वहीं पुलिस की ओर से मामले में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है.