चरखी दादरी में कोहरे के कारण हरियाणा रोडवेज और एक निजी स्कूल बस की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई और करीब 20 स्कूली बच्चे घायल हो गए. हादसा रविवार (14 दिसंबर) सुबह गांव कालियावास के पास हुआ, जब स्कूल बस टूर पर जा रही थी. इस दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा और कोहरे में वाहन संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रविवार (14 दिसंबर) सुबह दादरी के आर्यन स्कूल की 4 बसें झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म टूर के लिए निकली थीं. घना कोहरा होने के कारण बिरोहड़ रोड पर गांव कालियावास के समीप सामने से आ रही हरियाणा रोडवेज बस से एक निजी स्कूल बस की सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार छात्राएं सीटों से उछल गईं.

हादसे में निजी स्कूल की 11वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा इंशिका की मौके पर हालत गंभीर हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. उपचार के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. हादसे में दोनों बसों के ड्राइवर, एक स्कूल टीचर और दो अन्य सवारियां भी घायल हुईं.

20 स्कूली छात्राओं का इलाज जारी

हादसे की सूचना मिलते ही दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल व निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया. दादरी डीएसपी धीरज कुमार, सीटीएम प्रीती रावत और सांसद धर्मबीर सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. अस्पतालों में करीब 20 स्कूली छात्राओं का इलाज जारी है, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ का उपचार अभी चल रहा है.

बस में कई लोग थे सवार

अस्पताल में भर्ती स्कूल अध्यापिका सुदेश शर्मा ने बताया कि स्कूल बस में 51 छात्राएं, 4 महिला टीचर, ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे. उनका कहना है कि टूर प्रतापगढ़ फार्म के लिए जा रहा था और कोहरे के कारण सामने से आती बस नजर नहीं आ सकी. पुलिस और प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए.





मृत छात्रा के पिता विजय कुमार ने बताया कि उनकी बेटी इंशिका स्कूल टूर पर गई थी और हादसे की खबर मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस बीच रोडवेज जीएम नवीन शर्मा, डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार और झज्जर एसीपी अनिल कुमार भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से बातचीत की.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और कोहरे, गति व सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. झज्जर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा एक बार फिर कोहरे में यातायात नियमों की सख्ती और स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत को उजागर करता है.