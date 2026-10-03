Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPM मोदी से मिले CM सैनी समेत हरियाणा BJP विधायक, किस पर हुई चर्चा?

PM मोदी से मिले CM सैनी समेत हरियाणा BJP विधायक, किस पर हुई चर्चा?

हरियाणा बीजेपी विधायकों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. तकरीबन ढाई घंटे चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों से सरकार के कामों में जनभागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 03 Oct 2026 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा बीजेपी विधायकों ने शनिवार (3 अक्टूबर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. मुलाकात के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी मौजूद रही. तकरीबन ढाई घंटे चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों से सरकार के कामों में जनभागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हरियाणा से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत बातों को भी याद किया और उनके साथ रहे नेताओं के बारे में भी बैठक में बात की.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार के कामकाज के साथ-साथ विधायकों से उनके-अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों और विकास गतिविधियों का फीडबैक लिया. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों से कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि विधायकों को जनता को अपने साथ जोड़कर काम करना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की सक्रिय भागीदारी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
हरियाणा
मां-बाप को देखकर थामी हॉकी स्टिक, शिल्पी ने भारत को दिलाया गोल्ड
मां-बाप को देखकर थामी हॉकी स्टिक, शिल्पी ने भारत को दिलाया गोल्ड
हरियाणा
फटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड
फटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड
हरियाणा
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड

फटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी विधायकों को दिए सुझाव 

प्रधानमंत्री ने विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में जनता से सीधे जुड़े कम से कम एक स्थायी प्रकल्प शुरू करने का सुझाव भी दिया. सूत्रों के मुताबिक, पीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में स्कूल शुरू करने, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करने या इसी तरह का कोई जनसेवा से जुड़ा प्रकल्प शुरू कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रकल्प केवल विधायक के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहने चाहिए. विधायक पद पर रहें या न रहें, उनके द्वारा शुरू किया गया जनसेवा का प्रकल्प लगातार जारी रहना चाहिए.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी विधायकों को सुझाव दिए. उन्होंने अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने पर फोकस करने की बात कही. बैठक में हरियाणा सरकार के कामकाज, विधानसभा क्षेत्रों के विकास और जनता से सीधे जुड़ाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.

कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
PM Modi HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
हरियाणा
मां-बाप को देखकर थामी हॉकी स्टिक, शिल्पी ने भारत को दिलाया गोल्ड
मां-बाप को देखकर थामी हॉकी स्टिक, शिल्पी ने भारत को दिलाया गोल्ड
हरियाणा
फटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड
फटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड
हरियाणा
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha पर टूटा नया संकट! Samar लाया Phool के लिए रिश्ता, शादी की आड़ में रची साजिश
Bollywood News: सलमान का नाम सुनते ही क्यों भड़के अरबाज? खान ब्रदर्स में अनबन के संकेत! (03.10.26)
Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'
राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'
क्रिकेट
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की तबाही के बीच मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
इंडिया
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
एग्रीकल्चर
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget