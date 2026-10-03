PM मोदी से मिले CM सैनी समेत हरियाणा BJP विधायक, किस पर हुई चर्चा?

हरियाणा बीजेपी विधायकों ने शनिवार (3 अक्टूबर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. मुलाकात के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी मौजूद रही. तकरीबन ढाई घंटे चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों से सरकार के कामों में जनभागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हरियाणा से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत बातों को भी याद किया और उनके साथ रहे नेताओं के बारे में भी बैठक में बात की.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार के कामकाज के साथ-साथ विधायकों से उनके-अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों और विकास गतिविधियों का फीडबैक लिया. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों से कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि विधायकों को जनता को अपने साथ जोड़कर काम करना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की सक्रिय भागीदारी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए.

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प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी विधायकों को दिए सुझाव

प्रधानमंत्री ने विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में जनता से सीधे जुड़े कम से कम एक स्थायी प्रकल्प शुरू करने का सुझाव भी दिया. सूत्रों के मुताबिक, पीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में स्कूल शुरू करने, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करने या इसी तरह का कोई जनसेवा से जुड़ा प्रकल्प शुरू कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रकल्प केवल विधायक के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहने चाहिए. विधायक पद पर रहें या न रहें, उनके द्वारा शुरू किया गया जनसेवा का प्रकल्प लगातार जारी रहना चाहिए.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी विधायकों को सुझाव दिए. उन्होंने अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने पर फोकस करने की बात कही. बैठक में हरियाणा सरकार के कामकाज, विधानसभा क्षेत्रों के विकास और जनता से सीधे जुड़ाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.

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