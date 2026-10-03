Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाफटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड

फटे जूतों में 10 KM पैदल चलती थीं नेहा, अब भारत को दिलाया गोल्ड

सोनीपत की हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल भारतीय हॉकी टीम में शामिल रहीं, जहां उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है. टीम के गोल्ड जीतने के बाद उनके परिवार में जश्न का माहौल है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 03 Oct 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के सोनीपत की चार बेटियों ने एशियाई खेलों में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाने में अपना योगदान दिया है. नेहा गोयल, ज्योति रुमावत, साक्षी राणा और शिल्पी डबास भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रहीं और चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल रहीं. 

इनमें नेहा गोयल का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा है. कभी फटे जूतों में करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर अभ्यास करने वाली नेहा ने मुश्किल हालात के बावजूद हॉकी नहीं छोड़ी. मां की मेहनत, कोच प्रीतम सिवाच का भरोसा और पति सुनील का साथ नेहा के सफर को मजबूती दी. एशियाई खेलों के लिए रवाना होने से पहले नेहा ने पति सुनील से सोना जीतने का वादा किया था और अब उन्होंने वह वादा पूरा कर दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
हरियाणा
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर चमकी कुरुक्षेत्र की नवनीत, पिता बोले- 'लास्ट तक अटकी सांसें'
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर चमकी कुरुक्षेत्र की नवनीत, पिता बोले- 'लास्ट तक अटकी सांसें'
हरियाणा
रोहतक: कांग्रेस भवन के बाहर 0001 वाली गाड़ी में मिला वकील का शव! पू्र्व पार्षद के थे पति
रोहतक: कांग्रेस भवन के बाहर गाड़ी में मिला वकील का शव! पू्र्व पार्षद के थे पति
हरियाणा
गुरुग्राम: CEC के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन
गुरुग्राम: CEC के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन

यह भी पढ़ें: पिता की विरासत से राजनीति में एंट्री, अब यूपी कांग्रेस की कमान, कौन हैं आराधना मिश्रा ‘मोना’?

कोच ने पहचानी प्रतिभा 

कभी हॉकी स्टिक हाथ में थामना ही नेहा के लिए किसी सपने से कम नहीं था. उस उम्र में खेल से मिलने वाले अच्छे जूते और कपड़े ही उन्हें सबसे बड़ी खुशी देते थे. लेकिन नेहा की प्रतिभा को कोच प्रीतम सिवाच ने पहचान लिया और उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया. यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर, जिसमें संघर्ष बहुत था, लेकिन नेहा के इरादे उससे भी मजबूत थे.

नेहा की मां सावित्री ने बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए खुद कड़ी मेहनत की. वह दूसरों के घरों में काम करने के साथ कारखाने में भी काम करती थीं, ताकि बेटी के खेल का खर्च उठाया जा सके. आर्थिक हालात इतने मुश्किल थे कि नेहा को कई बार फटे जूतों में और खाली पेट अभ्यास करना पड़ा. अभ्यास के लिए वह रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक पैदल जाती थीं। सुविधाएं कम थीं, लेकिन हॉकी के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ।

रेलवे की ओर से कई प्रतियोगिताएं जीतीं 

नेहा की मेहनत को दिशा दी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच प्रीतम सिवाच ने. उन्होंने न केवल नेहा की प्रतिभा को तराशा, बल्कि जरूरत के समय आर्थिक मदद भी की. प्रीतम सिवाच के मुताबिक नेहा बेहद मेहनती खिलाड़ी हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. नेहा ने राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया. 

रेलवे की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलते हुए उन्होंने कई सफलताएं हासिल कीं. वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भी नेहा ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फाइनल मुकाबले में गोल कर टीम की जीत की राह मजबूत की और भारत ने रजत पदक हासिल किया. इसके बाद वह टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहीं.

2015 में चोट से गहराया था संकट 

नेहा के सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया, जब उन्हें लगा कि उनका हॉकी करियर खत्म हो सकता है. वर्ष 2015 में पैर में चोट के बाद डॉक्टरों ने भविष्य में खेल जारी रखने को लेकर आशंका जताई थी. नेहा पूरी तरह टूट गई थीं.इसी मुश्किल समय में सुनील उनके साथ खड़े रहे. इलाज से लेकर भौतिक चिकित्सा तक उन्होंने हर कदम पर नेहा का साथ दिया. नेहा के पति सुनील ने बताया कि नेहा वायदा कर गई थी कि वह गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे और उसने आज अपना वायदा पूरा कर दिया. 

यह भी पढ़ें: आराधना मिश्रा से पहले कौन थीं यूपी में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष? कैसा था कार्यकाल

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
HARYANA NEWS Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
कभी जूतों के नहीं थे पैसे, एशियन गेम्स में सोनीपत की ज्योति ने जीता हॉकी में गोल्ड
हरियाणा
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर चमकी कुरुक्षेत्र की नवनीत, पिता बोले- 'लास्ट तक अटकी सांसें'
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर चमकी कुरुक्षेत्र की नवनीत, पिता बोले- 'लास्ट तक अटकी सांसें'
हरियाणा
रोहतक: कांग्रेस भवन के बाहर 0001 वाली गाड़ी में मिला वकील का शव! पू्र्व पार्षद के थे पति
रोहतक: कांग्रेस भवन के बाहर गाड़ी में मिला वकील का शव! पू्र्व पार्षद के थे पति
हरियाणा
गुरुग्राम: CEC के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन
गुरुग्राम: CEC के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती, श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज'
इंडिया
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
शिक्षा
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget