सोनीपत: गोशाला में पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो सगे भाई, हुई मौत

सोनीपत के गांव शाहपुर तगा स्थित बाबा मोहनदास 108 गोशाला में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. वही घटना गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. फिलहाल बड़ी थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव बिनौली निवासी सागर (7) व कार्तिक (6) एक दिन पहले ही पिता संदीप के साथ गोशाला में आए थे. उनके पिता संदीप गोशाला में पशुओं को चारा डालने का काम करते हैं. गुरुवार देर शाम दोनों बच्चे खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में गिर गए. अंधेरा होने तक बच्चे नहीं मिले तो गोशाला के कर्मचारियों ने उनकी तलाश शुरू की. रात को दोनों के शव गड्ढे में मिले.

परिवार में छाया मातम

घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. गांव बिनौली के संदीप बुधवार को अपनी पत्नी व दोनों बच्चों सागर व कार्तिक के साथ गांव शाहपुर स्थित गोशाला में काम करने आए थे. वह पहले भी यहां काम कर चुके हैं. गुरुवार शाम को दोनों बच्चे गोशाला में बने कमरे से बाहर आकर खेल रहे थे.

इसी दौरान दोनों अचानक लापता हो गए. उनकी मां को उनके कपड़े गोशाला परिसर में ही पड़े मिले. उन्हें लगा कि दोनों बच्चे दूसरे कपड़े पहनकर गांव में ही एक शादी समारोह में चले गए होंगे. जब वह अंधेरा होने तक घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश की गई. उनका कोई सुराग नहीं लग सका. जिस पर पुलिस को भी सूचना दी गई. गोशाला कर्मी भी उन्हें तलाश करने लगे.

तलाशी के दौरान दोनों के शव गोशाला परिसर में शेड निर्माण के लिए पिलर लगाने को खोदे गए गड्ढे में मिले. बारिश के कारण उसमें करीब चार फीट तक पानी भर गया था. अंदेशा है कि वह पानी से भरे गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलने पर थाना बड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

एक दिन पहले ही यहां आया संदीप

संदीप गोशाला में चारा डालने का काम करते हैं. वह अपने परिवार के साथ एक दिन पहले ही यहां आए थे. उनके दो ही बच्चे थे और हादसे में दोनों की मौत हो गई. एक साथ दोनों बेटों को खोने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घटना के बाद गोशाला में शोक का माहौल है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

एसीपी नरेश ने बताया कि गांव शाहपुर तगा में हुए हादसे में दो भाइयों की मौत हुई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना की परिस्थितियों का पता लगा रही है.

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