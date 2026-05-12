दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के घामडौज टोल प्लाजा पर आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. करीब आधा दर्जन युवकों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए न केवल टोल कर्मियों की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि प्लाजा के कंट्रोल रूम में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की. इस हमले में दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

टोल टैक्स को लेकर युवकों की कर्मियों से हुई झड़प

घटना सुबह करीब 10 बजे की है. बताया जा रहा है कि टोल टैक्स के भुगतान को लेकर कुछ युवकों की टोल कर्मियों के साथ कहासुनी हुई थी. उस वक्त तो युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अपने अन्य साथियों के साथ वापस लौटे. इस बार उनके हाथों में लाठी-डंडे थे और इरादे बेहद खौफनाक.

देखते ही देखते टोल प्लाजा रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. हमलावरों ने टोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और फिर टोल के कंट्रोल रूम में घुसकर संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद अन्य वाहन चालकों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

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लाठी-डंडो से आई गंभीर चोट, दो कर्मचारी गंभीर

यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक लाठी-डंडे बरसा रहे हैं. हमले में दो टोल कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. टोल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

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