गुरुग्राम की एक आवासीय सोसायटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय कुमार (30) ने अपनी पत्नी स्वीटी शर्मा (28) की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. यह घटना 28 सितंबर की है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव बरामद कर लिया.

कैसे हुआ पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार अजय ने अपने एक दोस्त को रविवार (28 सितंबर) दोपहर करीब 3:15 बजे एक वीडियो भेजा. वीडियो में उसने आत्महत्या करने की बात कही थी और झगड़े का जिक्र भी किया. दोस्त ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि फ्लैट में स्वीटी का शव जमीन पर पड़ा मिला और उसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था. वहीं अजय पंखे से लटका हुआ पाया गया.

दंपति का बैकग्राउंड

अजय और स्वीटी की शादी को 3 साल हुए थे. दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में कार्यरत थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था. अजय के दोस्त ने बयान दिया कि वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि झगड़े के बाद ही उसने यह कदम उठाया. हालांकि अभी तक विवाद की असल वजह सामने नहीं आ पाई है.

पुलिस जांच और परिवार का आरोप

गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि उन्हें शाम करीब 4 बजे सूचना मिली. एक टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्हें फ्लैट अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़ा गया तो एक कमरे में दंपति मृत पाए गए. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या और आत्महत्या का लग रहा है. लेकिन महिला के परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए अजय पर शिकायत दर्ज कराई है.

हालांकि, अजय के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी वैवाहिक विवाद की जानकारी नहीं थी. वहीं सेक्टर 10ए थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.