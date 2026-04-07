Gurugram News: तेज रफ्तार स्कूल वैन ने 8 साल के मासूम को कुचला, CCTV में कैद हुई दर्दनाक घटना

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. भोंडसी थाना क्षेत्र के श्याम कुंज कॉलोनी में एक स्कूल वैन ने लापरवाही से बैक करते समय 8 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया. इस हृदयविदारक हादसे में केशव नाम के इस छोटे से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए.

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उस वक्त घटी जब एमएस पब्लिक (MS Public) स्कूल की वैन का चालक बच्चों को घर छोड़ने के बाद अपनी गाड़ी को काफी तेज गति से पीछे की तरफ बैक कर रहा था. उसी दौरान आठ साल का मासूम केशव दौड़ते हुए वैन के ठीक पीछे आ गया और पलक झपकते ही गाड़ी की चपेट में आ गया. बच्चे को गाड़ी के नीचे आता देख वहां खड़े स्थानीय लोगों ने जोर-जोर से शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. चीख-पुकार सुनकर जमा हुए लोगों ने आनन-फानन में खून से लथपथ मासूम को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही मारुति कुंज पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वैन चालक राजेश को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है. मासूम केशव के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

प्रशासन की लापरवाही और अवैध परिवहन पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने स्कूल परिवहन व्यवस्था की गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया है. बताया जा रहा है कि जो गाड़ी बच्चों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वह नियम के अनुसार पीले रंग की प्रमाणित 'स्कूल वैन' नहीं थी. गुरुग्राम शहर में धड़ल्ले से प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल स्कूली बच्चों को ढोने के लिए किया जा रहा है, जो कि कानूनन अपराध है. ऐसे वाहनों के चालक अक्सर तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं, जिससे पहले भी हादसे हो चुके हैं. इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहे हैं. इस दुखद घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है और इलाके के लोग प्रशासन से अवैध स्कूली वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.