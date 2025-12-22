गुरुग्राम में 7वीं क्लास की बच्ची से कई महीने तक रेप! बच्चे को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. 7वीं क्लास में पढ़ने वाली रेप पीड़िता 15 वर्षीय एक किशोरी ने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया. पुलिस ने रविवार (21 दिसंबर) को इसकी जानकारी दी. चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

दिसंबर से मार्च के बीच शोषण का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी के साथ दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया. इस मामले में 34 वर्षीय आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया गया है, जो एक निजी कंपनी में काम करता था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पीड़िता का भरोसा जीतकर उसे लगातार शोषण का शिकार बनाया.

फरवरी में खाली किया किराये का मकान

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपी राजेश ने फरवरी महीने में अपना किराये का मकान अचानक खाली कर दिया था. पुलिस के अनुसार, उसे इस बात का अंदेशा हो गया था कि किशोरी गर्भवती हो सकती है और मामला खुल सकता है. इसी डर से उसने इलाके से दूरी बना ली, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

गुरुग्राम के सेक्टर-10 थाने में दर्ज हुआ केस

पीड़िता की शिकायत के आधार पर गुरुग्राम के सेक्टर-10 थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अगर किसी तरह की और लापरवाही या अन्य आरोपी सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कानून के तहत हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. साथ ही पीड़िता को डॉक्टरी सहायता भी दी जा रही है.