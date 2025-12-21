यमुनानगर: फिल्मी स्टाइल में नवविवाहिता का अपहरण, पति पर जानलेवा हमला कर बदमाश फरार

हरियाणा के यमुनानगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे 907 पर ऊर्जनी गांव के पास फिल्मी स्टाइल में एक नवविवाहिता का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया. इस सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. बदमाशों ने न केवल महिला को अगवा किया, बल्कि उसके पति पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया.

क्या है पूरी घटना? जानकारी के अनुसार, बलौली गांव निवासी मनीष और सबाना ने करीब दो महीने पहले अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था. सबाना के परिजन इस शादी से सख्त नाराज थे, जिसके कारण यह नवविवाहित जोड़ा अपनी जान बचाने के लिए रिश्तेदारों के घर नत्थनपुर में रह रहा था. रविवार को मनीष के घर पर एक कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए वह अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ कार में सवार होकर अपने गांव बलौली जा रहा था.

बदमाशों ने मनीष को बुरी तरह पीटा

फिल्मी अंदाज में हमला जैसे ही मनीष की कार ऊर्जनी गांव के पास पहुंची, तीन कारों में सवार होकर आए 15-20 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी कार के आगे अपनी गाड़ियां अड़ा दीं. कार ड्राइवर संजीव के मुताबिक, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने तेजधार हथियारों से हमला कर कार के शीशे चकनाचूर कर दिए. बदमाशों ने मनीष को बुरी तरह पीटा और सबाना को जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी कार में डालकर फरार हो गए. इस दौरान कार में मौजूद दो छोटे बच्चों पर भी बदमाशों ने हथियार चलाए, जिससे वे सहम गए.

बदमाशों की तलाश में पुसिस कर रही हैं छापेमारी

परिजनों पर आरोप और पुलिस की कार्रवाई मनीष की मासी माया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस वारदात के पीछे सबाना के परिवार वालों का हाथ है, जो काफी समय से मौके की ताक में थे. सूचना मिलते ही डायल 112 के इंचार्ज अरविंदर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल, अपराध शाखा (Crime Branch) और स्थानीय थाना पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं, जो बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम विवाह की रंजिश से जुड़ा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.