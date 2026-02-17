गुरुग्राम के स्कूल का फर्जीबाड़ा, फीस लेने के बाद भी नहीं दिया 10वीं के छात्रों को एडमिट कार्ड

गुरुग्राम में एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से CBSE 10वीं के सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया. स्कूल प्रबंधन ने पूरी फीस लेने के बाद भी छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं दिए. जिसके बाद आक्रोशित छात्र और उनके परिजनों को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आधी रात को डीसी आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन किया और स्कूल को बंद करने की मांग की.

जानकारी के मुताबिक इस स्कूल ने छात्रों से पूरे साल की फीस तो वसूल ली लेकिन, जब सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की बारी आई, तो स्कूल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए. स्कूल ने अंतिम समय तक छात्रों को गुमराह किया और परीक्षा से ठीक एक रात पहले तक एडमिट कार्ड नहीं दिया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ.

अभिभावकों ने लगाए स्कूल पर गंभीर आरोप

इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एडुक्रेस्ट इंटरनेशन स्कूल कथित तौर पर बिना किसी वैध मान्यता के ही चल रहा है. स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और अभिभावकों को अंधेरे में रखकर यह फर्जीवाड़ा किया. जिसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों का एक साल और उनका भविष्य अब खतरे में है. जब छात्रों को ये एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है और उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे, तो वे अपने अभिभावकों के साथ न्याय मांगने के लिए एकजुट हो गए.

गुस्साएं परिजनों ने किया डीसी आवास का घेराव

सोमवार देर शाम को इन छात्रों ने अपने परिजनों के साथ गुरुग्राम डीसी के आवास के बाहर न्याय की गुहार लगाई और धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया. गुस्साएं लोगों ने मांग की इस फर्जीवाडे वाले स्कूल को तुरंत बंद किया जाए और उनके बच्चों के भविष्य को बचाया जाए.

परीक्षा के दिन भी एडमिट कार्ड के इंतजार में पूरी रात बिताने वाले छात्रों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है. एक छात्र ने रोते हुए कहा, स्कूल ने हमारा भविष्य खराब कर दिया है. हमने पूरे साल मेहनत की, फीस दी लेकिन, अब हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे.

एक अभिभावक ने कहा, इस स्कूल को तुरंत बंद किया जाना चाहिए ताकि यह किसी और बच्चे का भविष्य बर्बाद न कर सके. यह परीक्षा के दिन छात्रों के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है. यह मामला अब प्रशासन की जांच के दायरे में है उम्मीद है कि जल्द ही इस पर ठोस कार्रवाई होगी और छात्रों को न्याय मिले.

