हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में पार्टी के बाद एयर होस्टेस की रहस्यमयी मौत, सुबह होते ही मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

गुरुग्राम में पार्टी के बाद एयर होस्टेस की रहस्यमयी मौत, सुबह होते ही मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Gurugram Crime: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 में दोस्तों के साथ पार्टी के कुछ घंटे बाद 25 वर्षीय एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की सांस लेने में तकलीफ के बाद मौत हो गई. मामले की जांच जारी है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 30 Dec 2025 07:28 AM (IST)
हरियाणा के गुरुग्राम में नए साल के पहले पार्टी के दौरान मर्डर का मामला सामने आया है. गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 में दोस्तों के साथ पार्टी करने के कुछ घंटे बाद 25 वर्षीय एयर होस्टेस की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. 

मृतका की पहचान पंजाब के मोहाली निवासी सिमरन डडवाल के रूप में हुई है, जो एयर इंडिया में काम कर रही थीं. यह घटना रविवार (29 दिसंबर) तड़के सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

शुरूआत में सबकुछ नॉर्मल रहा

पुलिस के अनुसार, सिमरन डडवाल शनिवार यानी 28 दिसंबर की रात गुरुग्राम में अपनी दोस्त नितिका से मिलने उसके घर आई थीं. यहां उनके साथ कई अन्य दोस्त भी मौजूद थे और सभी ने साथ में पार्टी की. देर रात तक पार्टी चलती रही, शोर शराबे के साथ गाने भी बजे, खाना भी खाया और उसके बाद सभी दोस्त वहीं सो गए. शुरुआती जानकारी में किसी भी तरह के विवाद या झगड़े की बात सामने नहीं आई है.

सुबह अचानक तबीयत हुई खराब

रविवार यानी 29 दिसंबर तड़के करीब पांच बजे सिमरन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई. सिमरन ने तुरंत अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी. दोस्तों ने बिना देर किए उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. साथ ही विसरा का नमूना मधुबन स्थित एफएसएल लैब भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. जांच फिलहाल जारी है.

Published at : 30 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Gurugram News
