Haryana News: पानीपत में अपराधियों के हौसले बुलंद, बहू से छींटाकशी का विरोध करने पर ससुर की हत्या, आरोपी फरार
Panipat News: पानीपत में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, थाना तहसील कैंप एरिया की जसबीर कॉलोनी में बहू से छेड़खानी का विरोध करने पर ससुर की हत्या कर दी गई.
हरियाणा के पानीपत में बहू से अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर आरोपियों ने ससुर की गर्दन पर पेचकस से हमला कर हत्या कर दी. यह मामला थाना तहसील कैंप एरिया की जसबीर कॉलोनी से सामने आया है. श्रमिक राकेश कुमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बहू पर की गई छींटाकशी का विरोध किया था.
आरोपियों ने राकेश कुमार की पेचकस से हमला हत्या कर दी. यह वारदात रविवार शाम पौने 7 बजे के करीब की है. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
वहीं इस घटना को लेकर मृतक के चचेरे भाई शिव कुमार ने बताया कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव फतेहपुर बुजुर्ग का रहने वाला है. तहसील कैंप की जसबीर कॉलोनी में किराए पर रहता है. साथ में ताऊ का बेटा राकेश व भतीजा भी कमरा किराये पर लेकर रहता है.
राकेश फैक्ट्री में काम करता था. भतीजे की पत्नी भी फैक्ट्री में काम करती है, जो रविवार को शाम के समय फैक्ट्री से आई थी. तभी कॉलोनी का रहने वाला आरोपी अमन ने बहू पर अभद्र टिप्पणी की.
आरोपी ने मृतक की बहू से की थी छेड़छाड़
मृतक के भाई के मुताबिक, "बहू ने अपने चाचा राकेश को अमन की हरकतों के बारे में बताया. इस पर राकेश ने आरोपी की हरकत पर विरोध जताया. उनके बीच इसी बात पर कहासुनी भी हुई. फिर मामला सुलझ गया. कुछ समय बाद राकेश नीचे गली में घूम रहा था."
वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी
आरोप है कि तभी अमन साथियों संग आया और राकेश पर पेचकस से हमला कर दिया. गर्दन के पास वार होने पर उसे गंभीर चोट आई. आरोपी मौके से फरार हो गए. वो राकेश को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है. राकेश शादीशुदा है. राकेश का परिवार यहीं रह रहा है.
वहीं तहसील कैंप थाना पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल स्थित शवगृह में रखवा दिया है. पुलिस द्वारा आज परिजनों से शिकायत लेकर आगामी कारवाई की जाएगी ओर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. यहां पर आपको बताते चलें कि शहर में तीन दिनों के भीतर हत्या की दूसरी वारदात है. इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL