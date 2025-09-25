हरियाणा की महिलाओं के लिए आज (गुरुवार, 25 सितंबर) बड़ा दिन है. नायब सिंह सैनी सरकार आज लाखों महिलाओं के लिए 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत हो रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपये आएंगे. इस योजना में रजिस्ट्रेशन का आरंभ आज से ही हो रहा है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला से एक मोबाइल एप लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए पात्र महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं.

कुछ समय पहले लाडो लक्ष्मी योजना का नोटिफिकेशन जारी

इसस पहले 28 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि योजना की शुरुआत 25 सितंबर से की जाएगी. इसके बाद सरकार ने योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया.

फोन पर ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध

हरियाणा सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि आज ही अपने फोन पर प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड कर लें ताकि पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये आसानी से मिल सकें. एक्स पोस्ट में लिखा गया है- 'हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना – बहनों को हर महीने ₹2100 की सौगात. आज ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और योजना का लाभ उठाएं."

5000 करोड़ का बजट, नवंबर में पहली किस्त

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में पहले से ही कर रखा है. रिजस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, नवंबर 2025 में पात्र महिलाओं को पहली किस्त मिल सकती है.

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता

सीएम नायब सिंह सैनी ने यह स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. बाद में अन्य आय वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा. वहीं, महिला और उनके पति को 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है.