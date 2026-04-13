नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर श्रमिकों के भारी बवाल का असर फरीदाबाद तक देखने को मिल रहा है. फरीदाबाद के सेक्टर 37 में भी हजारों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं. कर्मचारियों ने अपना काम रोक दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं. विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

खबर के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित मदरसन कंपनी के हजारों कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए हैं. इन कामगारों ने कंपनी में अपना काम बंद कर दिया है और सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसके अलावा आसपास की दूसरी कंपनियों के मजदूर भी काम छोड़कर बाहर निकल आए है.

फरीदाबाद में भी हड़ताल पर गए कर्मचारी

नोएडा की तरह ही यहां के कर्मचारियों ने भी कंपनी मालिकों और श्रम विभाग को लेकर भारी रोष दिखाई दे रहा है. जिसके बाद ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें श्रम कानूनों के मुताबिक़ वेतन दिया जाना चाहिए. मदरसन कंपनी के साथ यहां स्थित दूसरी कंपनियों के कर्मचारी भी काम छोड़ने लगे है. ऐसे में विवाद और बढ़ सकता है.

फरीदाबाद में कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस को बल को तैनात किया गया है ताकि हर तरह के हालात पर काबू पाया जा सके. कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि अभी तक ये लोग शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन, कंपनी के आगे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है.

नोएडा में उग्र हुआ श्रमिकों का प्रदर्शन

बता दें कि नोएडा में बीते तीन दिनों से कई कर्मचारियों के श्रमिक वेतन में बढ़ोतरी की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन, सोमवार को उनका विरोध और उग्र हो गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ उग्र हो गई. इस दौरान गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया.

नोएडा में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. उग्र लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं.