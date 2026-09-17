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द्वारका एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे मजदूरों को कार ने रौंदा, 2 की मौत
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, आज सुबह करीब 2:30 बजे द्वारका एक्सप्रेसवे पर ग्रिल लगाते समय एक कार की चपेट में आने से दो मज़दूरों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा न्यू पालम विहार में श्री राम चौक के पास हुआ।(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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